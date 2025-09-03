Guvernul Marii Britanii promite să mențină controlul asupra cheltuielilor înainte de prezentarea bugetului

Ministrul de finanțe al Marii Britanii, Rachel Reeves, a promis miercuri că va menține un „control strict” asupra cheltuielilor publice, în condițiile în care ratele dobânzilor pentru datoria pe termen lung a Regatului Unit cresc, și a stabilit data de 26 noiembrie pentru prezentarea bugetului anual, notează AFP.

Lira sterlină s-a prăbușit marți, după ce randamentul obligațiunilor guvernamentale britanice pe 30 de ani a atins cel mai ridicat nivel din 1998, pe fondul îngrijorărilor legate de creșterea datoriei publice în marile economii.

Trebuie să reducem inflația și costurile împrumuturilor prin menținerea unui control strict asupra cheltuielilor zilnice, respectând regulile fiscale care nu pot fi negociate, a declarat Reeves într-un comunicat.

Economia britanică a avut dificultăți în a crește după ce Reeves a majorat taxele și a redus cheltuielile publice, imediat după ce Partidul Laburist a câștigat alegerile generale, în urmă cu puțin peste un an.

Unele dintre politici au fost ulterior inversate, după critici dure la adresa laburiștilor, iar poziția sa de cancelar al finanțelor este zvonită a fi în pericol în pragul bugetului – un plan anual de taxe și cheltuieli prezentat Parlamentului.

Speculațiile privind viitorul său au reapărut în această săptămână, după ce premierul Keir Starmer l-a promovat pe adjunctul ei de la Trezorerie, Darren Jones, în funcția de secretar șef.

Cancelarul afirmă că încearcă să echilibreze bugetul astfel încât veniturile din taxe să acopere cheltuielile curente, iar guvernul să se împrumute doar pentru investiții.

Analiștii avertizează că este probabil ca în bugetul din noiembrie să fie introduse noi taxe pentru atingerea acestui obiectiv.

Majorări suplimentare de taxe sunt aproape sigure pentru a acoperi deficitul uriaș din finanțele publice. Dar acest lucru nu va fi suficient, întrucât investitorii cer și reduceri de cheltuieli, temându-se de o capcană fiscală perpetuă care ar putea sufoca economia Marii Britanii, a declarat Matthew Ryan, șef al departamentului de strategie de piață la compania globală de servicii financiare Ebury.

Un think tank britanic a afirmat miercuri că creșterea randamentelor obligațiunilor adaugă peste 3 miliarde de lire sterline (4 miliarde de dolari) la costurile guvernului cu dobânzile pentru datorie.

Fundația Resolution a adăugat că schimbările de direcție ale laburiștilor, inclusiv în privința reducerilor de cheltuieli pentru îngrijirea socială, au adăugat peste 6 miliarde de lire sterline la nota de plată a cheltuielilor.

Cancelarul a dat oficial startul numărătorii inverse către unul dintre cele mai dificile bugete secundare din memoria recentă, a declarat Ruth Curtice, director executiv al Resolution Foundation.

Institutul Național de Cercetări Economice și Sociale a estimat că vor fi necesare peste 41 de miliarde de lire sterline pe an, până în 2030, pentru a echilibra conturile publice.

