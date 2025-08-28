Guvernul majorează rovinieta și taxele de pod: creșteri semnificative pentru șoferi în 2025

De către

În ședința de astăzi, Guvernul României a adoptat o ordonanță pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002, privind tarifele de utilizare și trecere pe rețeaua de drumuri naționale. Actul normativ va intra în vigoare în termen de 10 zile de la publicarea în Monitorul Oficial, Partea I, și aduce modificări semnificative pentru șoferii români.

Creșteri ale rovinietei pentru autoturisme

Noile tarife pentru rovinietă cresc considerabil față de nivelul actual:

1 zi: de la 2,5 euro la 3,5 euro

10 zile: de la 3,3 euro la 6 euro

30 zile: de la 5,3 euro la 9,5 euro

60 zile: de la 8,4 euro la 15 euro

12 luni: de la 28 euro la 50 euro

Aceste majorări vizează autoturismele, însă alte categorii de vehicule sunt, de asemenea, afectate conform anexelor la ordonanță.

Amenzi mai mari pentru lipsa rovinietei și a peajului

Ordonanța stabilește și creșteri ale amenzilor contravenționale:

Lipsa rovinietei valabile pentru autoturisme: de la 275–550 lei la 500–1.000 lei

Neplata peajului (taxei de pod): minim 190 lei și maxim 380 lei, majorare calculată raportat la tarifele podului de la Fetești

Ordonanța introduce tarife pentru trecerea podurilor situate pe DN 2A (Giurgeni–Vadu Oii) și pe Autostrada A2 (Fetești–Cernavodă):

Podurile Fetești–Cernavodă: de la 13 lei la 19 lei

Podul Giurgeni–Vadu Oii: de la 11 lei la 16 lei

Pentru celelalte categorii de vehicule, taxele cresc proporțional.

Estimările Guvernului arată că majorările tarifelor vor avea un impact de aproximativ 30 milioane de euro, bani care vor fi folosiți pentru întreținerea și dezvoltarea rețelei naționale de drumuri.

CITEȘTE ȘI – Flăcări uriașe la marginea Capitalei: hală de mase plastice cuprinsă de incendiu în Buftea

Prin această ordonanță, Guvernul urmărește atât actualizarea veniturilor generate de utilizarea drumurilor, cât și stimularea respectării legislației privind rovinieta și taxele de pod, contribuind la finanțarea infrastructurii rutiere din România.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.