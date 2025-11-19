Premierul Ilie Bolojan a anunțat, într-un interviu pentru ȘtirileProTV, că Guvernul pregătește una dintre cele mai ample reforme din ultimii ani: restructurarea companiilor de stat cu datorii semnificative la buget.

„ANAF a publicat toate companiile care au datorii, inclusiv cele de stat, iar în ședința de Guvern de mâine (joi – n.r.), lista acestor companii care nu sunt în bună regulă din punct de vedere al administrării va fi aprobată”, a precizat premierul.

Bolojan a explicat că, pe lângă restructurări, în multe companii vor fi numiți șefi noi „care să nu-și bată joc de ele”.

„Acele conduceri trebuie să aibă niște criterii, în așa fel încât să le însănătoșească, să le administreze mai bine, să folosească activele pe care le preiau de la această țară mai bine, să nu-și bată joc de ele și să nu ceară în permanență subvenții de la bugetul de stat”, a afirmat premierul.

Monitorizarea, condusă de Oana Gheorghiu

Vicepremierul Oana Gheorghiu va superviza întregul proces, iar Guvernul va comunica periodic progresul reformei.

„Periodic, vom comunica ce facem pe această linie”, a adăugat Bolojan.

Premierul a subliniat că administrarea eficientă a companiilor de stat este esențială pentru economia țării.

„Avem companii care stau practic pe subvențiile statului… Nu e totuna dacă au profituri mai mari sau mai mici, de unde statul poate să primească dividende pe care să le transfere în Sănătate sau în Educație”.

Coaliția susține reforma

Întrebat despre consensul politic, Bolojan a afirmat că „nu există probleme pe această temă” și că este nevoie de un efort constant pentru o administrare mai bună a societăților comerciale de stat.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.