Guvernul își asumă luni cinci pachete de măsuri. Reforma administrației locale, amânată

Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan urmează să își asume luni răspunderea pe cinci proiecte legislative majore, însă reforma administrației publice locale a fost amânată în urma unor tensiuni interne din coaliție.

Blocaj pe reforma administrației locale

Asumarea răspunderii pe așa-numitul Pachet 2, care vizează restructurarea administrației locale, a fost amânată duminică seară. Potrivit surselor, principala problemă ar fi disponibilizarea a 45% din angajații din administrația publică locală. Propunerea a stârnit opoziția PSD și UDMR, care au refuzat să își dea acordul pentru varianta actuală a proiectului.

Ședință la Palatul Victoria și asumare în Parlament

Conform calendarului guvernamental, luni de la ora 16:00 este programată o ședință la Palatul Victoria. Ulterior, de la ora 19:00, premierul Ilie Bolojan va participa la ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului, convocată pentru asumarea răspunderii Guvernului pe cinci proiecte de lege: