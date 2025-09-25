Această schimbare vine pe fondul discuțiilor, privind deficitul de specialiști în domeniul fiscal și al nevoii de a atrage profesioniști din mai multe arii de pregătire

Executivul a aprobat joi o Ordonanță de urgență care schimbă regulile de acces în profesia de consultant fiscal și aliniază legislația românească la standardele OCDE, potrivit News.ro.

Actul normativ modifică Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, extinzând posibilitatea de a susține examenul de consultant fiscal și pentru absolvenții de studii juridice, nu doar pentru cei cu formare economică, așa cum era reglementat până acum.

Guvernul precizează că ordonanța stabilește și recunoașterea consultanților fiscali proveniți din statele care fac parte din „Codul OCDE de liberalizare a mișcărilor de capital” și „Codul OCDE de liberalizare a operațiunilor curente invizibile”, în condiții similare celor aplicate profesioniștilor din Uniunea Europeană.

Noile prevederi includ, de asemenea, măsuri privind cooperarea între Camera Consultanților Fiscali, Ministerul Finanțelor și ANAF, cu obiectivul declarat de a sprijini o mai bună conformare voluntară a contribuabililor.

Această schimbare vine pe fondul discuțiilor privind deficitul de specialiști în domeniul fiscal și al nevoii de a atrage profesioniști din mai multe arii de pregătire, pentru a răspunde cerințelor tot mai complexe ale mediului de afaceri.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube