Guvernul susține că se urmărește accelerarea închiderii proiectelor întârziate și deblocarea fondurilor pentru noi investiții

Executivul urmează să adopte, în ședința de joi, un pachet amplu de proiecte legislative, care acoperă investiții majore în infrastructură rutieră și feroviară, cooperare internațională în domeniul apărării, dar și modificări de ordin etic în mediul universitar.

Printre cele mai importante decizii se numără aprobarea proiectului de lege, privind ratificarea contractului de finanțare pentru Autostrada A1 Sibiu-Pitești, încheiat între România și Banca Europeană de Investiții (BEI). Acordul, semnat la București pe 8 octombrie 2025, are o valoare de 500 de milioane de euro și completează fondurile europene de coeziune, destinate acestui proiect strategic de infrastructură.

Potrivit documentului, împrumutul BEI acoperă până la jumătate din costul total al autostrăzii, fiind acordat pe o perioadă de 36 de luni și putând fi tras în cel mult 10 tranșe, cu o valoare minimă de 50 de milioane de euro fiecare. Finalizarea integrală a lucrărilor este estimată pentru anul 2028, iar finanțarea nu include cheltuieli cu TVA sau exproprieri.

Guvernul va aproba, de asemenea, un acord-cadru cu Organizația pentru Cooperare Comună în Domeniul Armamentului (OCCAR), care va permite participarea României la programe militare, gestionate de această structură europeană.

Pe lista proiectelor se află și modernizarea liniei de cale ferată București Nord – Craiova, pentru care vor fi aprobați indicatorii tehnico-economici ai secțiunii Roșiori Nord – Craiova. Investiția va fi susținută prin fonduri europene nerambursabile din Programul Transport 2021–2027, completate de alocări de la bugetul de stat și alte surse legale.

Tot printr-o hotărâre de guvern, Spitalul Clinic Căi Ferate Oradea va fi transferat din subordinea Ministerului Transporturilor către Universitatea din Oradea, care îl va administra ca unitate de învățământ și cercetare medicală.

Pe zona educațională, Executivul va aduce completări importante Codului-cadru de etică și deontologie universitară, vizând sesizările anonime privind cazurile de hărțuire sexuală sau morală. Noile prevederi obligă comisiile de etică să analizeze aceste sesizări, iar dacă există indicii de infracțiune, conducerile instituțiilor de învățământ vor fi obligate să sesizeze organele de anchetă.

Guvernul va mai aproba ajutoare umanitare de urgență pentru populația afectată de fenomenele meteo extreme din județele Suceava și Neamț, prin scoaterea unor produse din rezervele de stat.

În completare, un memorandum privind prioritizarea proiectelor publice de investiții va sta la baza elaborării bugetului de stat pentru anul 2026. Nouă ordonatori principali de credite au raportat 247 de proiecte semnificative, cu o valoare totală de peste 478 miliarde lei, dintre care aproximativ 70 sunt finalizate fizic, dar nu și financiar.

