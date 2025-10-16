János Lázár afirmă că proiectul se află deja în analiză și ar reprezenta o „măsură corectă și necesară” pentru sprijinirea celor mai vulnerabili pensionari

Ministrul Construcțiilor și Transporturilor din Ungaria, János Lázár, a confirmat că Executivul lucrează la introducerea unei a 14-a pensii lunare, destinată persoanelor cu pensii reduse. Declarațiile oficialului au fost făcute la Kaposvár și vin cu doar câteva luni, înainte de alegerile parlamentare programate pentru primăvara anului 2026, relatează publicația VG.hu, citată de Rador.

Potrivit ministrului, proiectul se află deja în analiză și ar reprezenta o „măsură corectă și necesară” pentru sprijinirea celor mai vulnerabili pensionari. Lázár a vorbit deschis despre dificultățile sistemului de pensii, subliniind că actualele plăți către cei 2,4 milioane de pensionari se bazează pe contribuțiile celor activi, nu pe economii acumulate anterior.

„Fondul de pensii s-a golit încă din perioada regimului Kádár. Azi, sustenabilitatea depinde exclusiv de numărul celor care muncesc și plătesc taxe”, a explicat ministrul, adăugând că în prezent peste 4,9 milioane de angajați contribuie la buget, față de 3,6 milioane în 2010.

Discrepanțele dintre pensii rămân, însă, majore. Aproximativ o jumătate de milion de pensionari primesc sub 240.000 de forinți lunar (circa 3.120 lei), iar un sfert de milion trăiesc cu mai puțin de 140.000 de forinți (1.820 lei). În mediul rural, mai ales în zonele agricole din județul Somogy, pensiile variază între 100.000 și 130.000 de forinți.

Lázár a recunoscut că, deși reintroducerea celei de-a 13-a pensii a fost un pas important, inflația și creșterea prețurilor la alimente impun măsuri suplimentare. Până la finalul anului, guvernul va acorda fiecărui pensionar un supliment de 50.000 de forinți (aproximativ 650 lei) și un voucher alimentar de 30.000 de forinți (390 lei).

„Am încercat majorări selective, dar au creat tensiuni și nemulțumiri. Soluția firească este extinderea sistemului printr-o a 14-a pensie lunară. Lucrăm intens la calcule pentru a o face posibilă”, a afirmat ministrul.

Lázár a adăugat că această inițiativă are și o miză umană, nu doar economică: „În circumscripția mea trăiesc mulți bătrâni singuri, pentru care orice creștere a pensiei face diferența dintre demnitate și lipsuri. A 14-a pensie este răspunsul nostru pentru ei.”

