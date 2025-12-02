7.2 C
Guvernul Bulgariei retrage bugetul pe 2026, sub presiunea străzii

Guvernul Bulgariei retrage bugetul pe 2026, sub presiunea străzii

Internațional
Actualizat:
Narcis Rosioru
de Narcis Rosioru
proteste bulgaria 2026 buget
Foto credit@afp.com, 26 noiembrie 2025

Guvernul Bulgariei a decis să retragă proiectul de buget pentru anul 2026, împreună cu bugetele Asigurărilor Sociale de Stat și ale Fondului Național de Asigurări de Sănătate, în urma unor proteste de amploare care au paralizat țara.

Anunțul a fost făcut marți de biroul de presă al Cabinetului de Miniștri și transmis oficial către Adunarea Națională, ceea ce declanșează o nouă procedură bugetară.

Protestele au început luni seara în capitala Bulgariei, unde zeci de mii de oameni au ieșit în stradă, iar valul de nemulțumire s-a extins rapid în orașe precum Varna, Plovdiv, Burgas, Stara Zagora, Dobrici, Sliven, Veliko Tărnovo, Șumen, Ruse, Loveci, Blagoevgrad și Goțe Delcev.

În Capitală s-au înregistrat ciocniri violente între manifestanți și forțele de ordine.

Participanții acuză majorarea impozitelor și contribuțiilor sociale aplicate sectorului privat, în timp ce sectorul public ar beneficia de alocări suplimentare. Inițial, protestatarii au cerut modificarea bugetului, însă revendicările s-au transformat rapid în solicitări pentru demisia guvernului.

Reacții politice și încercări de calmare a tensiunilor

Academicianul Nikolai Denkov, fost premier și deputat al opoziției din partidul „Continuăm Schimbarea”, a declarat că protestele s-au extins semnificativ, iar oamenii cer acum în mod direct plecarea Executivului.

În paralel, ministrul Finanțelor, Temenujka Petkova, a anunțat consultări cu sindicatele și reprezentanții angajatorilor pentru posibile ajustări ale proiectelor bugetare.

Potrivit autorităților, retragerea actualelor documente reprezintă o încercare de detensionare a situației și de recalculare a principalelor capitole bugetare, inclusiv în perspectiva conversiei la euro, odată cu planificata aderare a Bulgariei la zona euro pe 1 ianuarie 2026.

Opoziția insistă pe demisia Guvernului

Protestele, care au început încă de săptămâna trecută, au degenerat în mai multe rânduri în confruntări cu poliția.

Narcis Rosioru
Narcis Rosioru
Narcis Roșioru, născut în 1989, este un profesionist în comunicare și mass-media din București. Începând cu 1 iulie 2024, s-a alăturat echipei România Liberă în calitate de colaborator. Anterior, Narcis a avut diverse roluri în mass-media, inclusiv editor web și specialist în social media la Europa FM, reporter la Fanatik.ro și producător video la Mediafax Group. A fost și redactor-șef la TeoTrandafir.com, unde a coordonat echipa editorială și gestionat pagina de Facebook. Narcis are o diplomă de master în Tehnici de Comunicare și Producție Mass-Media de la Universitatea Dunărea de Jos din Galați, unde a obținut și diploma de licență în Jurnalism.
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

