Guvernul bulgar a revenit asupra declarațiilor inițiale referitoare la presupusul bruiaj GPS care ar fi afectat avionul președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în momentul aterizării în Bulgaria. Premierul Rosen Zhelyazkov a explicat în parlament că aeronava nu a fost perturbată, ci a avut doar o întrerupere parțială a semnalului, un fenomen obișnuit în zone aglomerate, fără probleme raportate de pilot.

Avionul Ursulei nu a fost bruiat de ruși

Vicepremierul Grozdan Karadzhov a confirmat că nu există dovezi de bruiaj, contrazicând declarațiile inițiale care sugerau o legătură cu războiul electronic din Ucraina. Datele de zbor arată că întârzierea reală a fost de doar nouă minute, iar bruiajul menționat în presă a avut loc cu o zi înainte în zona țărilor baltice, nu în Bulgaria.

Comisia Europeană a menținut o poziție prudentă, subliniind că nu a fost vorba despre o „țintire” a avionului, dar a remarcat că bruiajele GPS rămân o problemă recurentă de la începutul războiului și trebuie abordate la nivel european. Inițial, unele surse raportaseră că avionul ar fi fost nevoit să aterizeze forțat la Plovdiv folosind hărți de hârtie, însă autoritățile bulgare au clarificat că nu a existat niciun atac asupra sistemului de navigație.

Incidentul a stârnit inițial îngrijorare în Europa și reacții internaționale, însă autoritățile de la Sofia au reușit să liniștească opinia publică, evidențiind că siguranța zborului președintei CE nu a fost pusă în pericol.

