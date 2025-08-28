Guvernul României a adoptat o măsură așteptată de mult timp: pacienții oncologici vor beneficia de sprijin psihologic gratuit, costurile fiind decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Până acum, bolnavii erau nevoiți să plătească din propriul buzunar aceste servicii, ceea ce limita accesul la suport emoțional.

Măsura, propusă de Ministerul Sănătății, recunoaște că tratamentul oncologic complet presupune nu doar intervenții medicale, ci și sprijin psihologic.

Etapizare până în 2026

„Până la 30 iunie 2026, pacienții oncologici pot beneficia de servicii psihologice decontate la recomandarea medicilor specializați, chiar dacă psihologii nu au formare în psihooncologie. Începând cu 1 iulie 2026, pentru a crește calitatea serviciilor, sprijinul psihologic va fi acordat doar de psihologi cu formare profesională în psihooncologie”, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Oficialul subliniază că această etapizare oferă timp pentru dezvoltarea unei rețele de specialiști și pentru pregătirea resurselor umane.

Eliminarea barierelor financiare

„Prin noul act normativ: se creează un cadru clar și stabil de finanțare; pacienții oncologici primesc acces gratuit la servicii psihologice; se elimină barierele financiare care au împiedicat până acum accesul la suport emoțional. Sprijinul psihologic nu este un moft, ci o parte vitală a tratamentului”, a mai scris ministrul Rogobete pe pagina sa de Facebook.

Ministerul Sănătății și CNAS vor colabora cu organizațiile profesionale și societățile medicale pentru ca măsurile să fie aplicate cât mai rapid și eficient.

Câți pacienți oncologici sunt în România

Datele organizației „Împreună Învingem Cancerul” arată că, în 2024, România avea peste 550.000 de pacienți oncologici înregistrați, în creștere cu 21% față de anul anterior. În fiecare an sunt diagnosticate alte 95.000 de cazuri noi.

Cele mai frecvente forme de cancer sunt: cancerul de prostată, cancerul pulmonar, cancerul de sân și cancerul colorectal. România are, de asemenea, una dintre cele mai ridicate rate de mortalitate prematură prin cancer de sân și de col uterin din Uniunea Europeană, conform Registrului European privind Inechitățile în Cancer.

Un pas spre un sistem sanitar mai uman

„Astăzi, România face un pas decisiv către un sistem sanitar mai uman și mai echilibrat. Cancerul este o luptă complexă, iar statul român își asumă să fie alături de pacienți – nu doar cu tratamente medicale, ci și cu sprijinul psihologic atât de necesar”, a conchis Alexandru Rogobete.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.