Diminuarea s-a produs prin mecanismul reținerii de 10% aplicat bugetelor instituțiilor publice, măsură instituită încă din perioada guvernului Ciucă

Rectificarea bugetară din 1 octombrie 2025 a adus o tăiere consistentă a fondurilor destinate partidelor politice, de la 284 de milioane de lei la 232 de milioane, o scădere de aproape 18%, potrivit datelor confirmate oficial de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), scrie HotNews.

Reducerea a fost operată fără o informare clară din partea Guvernului sau a Coaliției, deși premierul Ilie Bolojan anunțase public în vară doar o diminuare de 10%. În realitate, tăierea a fost aproape dublă.

O rectificare tăcută

Diminuarea s-a produs prin mecanismul reținerii de 10% aplicat bugetelor instituțiilor publice, măsură instituită încă din perioada guvernului Ciucă. Ministerul Finanțelor a retras însă întregul procent din bugetul Autorității Electorale Permanente, adică peste 50 de milioane de lei, sumă provenită direct din fondurile de subvenții pentru partide.

Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a evitat să spună explicit că subvențiile au fost reduse, explicând doar că „a fost operată reținerea de 10% pe bugetul AEP”. În același timp, premierul Bolojan susținea, la două zile după rectificare, că o eventuală reducere a finanțării partidelor va fi discutată „la o viitoare rectificare bugetară”.

Cum arată noile sume

După diminuarea bugetului, AEP a recalculat distribuția fondurilor pentru 2025:

PSD: 77,1 milioane lei

77,1 milioane lei AUR: 45,5 milioane lei

45,5 milioane lei PNL: 41,9 milioane lei

41,9 milioane lei USR: 29,7 milioane lei

29,7 milioane lei SOS România: 19,8 milioane lei

19,8 milioane lei POT: 15,9 milioane lei

15,9 milioane lei PMP: 1,09 milioane lei

1,09 milioane lei Forța Dreptei: 1,03 milioane lei

Subvențiile se acordă proporțional cu rezultatele obținute la alegerile locale și parlamentare.

Rambursarea pentru campania prezidențială

În același act bugetar, Guvernul a inclus și suma de 169 de milioane de lei pentru rambursarea cheltuielilor din campania prezidențială din mai 2025. Banii nu vor merge însă integral către partide. Aproape 100 de milioane de lei vor fi virați direct candidaților independenți, printre care Nicușor Dan și Victor Ponta, pentru acoperirea împrumuturilor făcute în timpul campaniei.

Pentru formațiunile care au finanțat propriii candidați, precum PSD, PNL sau AUR, rambursările vor merge către stingerea datoriilor electorale, nu către bugetul de partid.

Este prima dată în ultimii ani când Guvernul reduce semnificativ subvenția acordată partidelor fără o dezbatere publică sau o explicație politică transparentă. În contextul în care în 2024 formațiunile au beneficiat de fonduri record pentru cele patru runde de alegeri, suma alocată pentru 2025 revine aproape la nivelul din 2023, un an fără campanii electorale majore.

