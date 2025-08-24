Guvernatorul interimar al regiunii Kursk, Alexander Kinstein, a emis duminică un avertisment dur, spunând că atacurile ucrainene asupra centralei din Kursk reprezintă o amenințare directă la adresa securității nucleare.

„Acestea constituie o ameninţare la adresa securităţii nucleare şi o încălcare a tuturor convenţiilor internaţionale”, a scris Kinstein pe aplicația de mesagerie Telegram, referindu-se la recentul atac cu drone al Ucrainei.

Un atac ce a avut loc duminică a avariat un transformator auxiliar al centralei și a redus cu 50% capacitatea de funcționare a unității trei, informează serviciul de presă al centralei.

În noaptea anterioară, forțele ucrainene au fost ținta unui raid cu rachete balistice Iskander-M și 72 de drone, dintre care 48 au fost doborâte sau blocate, potrivit Ukrainska Pravda.

Rusia și Ucraina, implicate într-un conflict tensionat legat de zonele nucleare

De la începutul conflictului, Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a avertizat constant asupra riscului unei catastrofe, mai ales în cazul centralei de la Zaporijjie, ocupată de Rusia din martie 2022.

În august 2024, Vladimir Putin a acuzat Kievul că ar intenționa să lovească centrala din Kursk, însă forțele ruse au recucerit-o în primăvară.

Tensiunile legate de situația nucleară continuă să crească pe măsură ce evenimentele din teren se intensifică.

