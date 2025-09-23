Isărescu a evocat experiența unor state, precum Suedia sau Noua Zeelandă, care au încercat să renunțe total la numerar, dar s-au lovit de două realități puternice

Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a declarat, referitor la subiectul introducerii unui euro digital, că acesta nu va înlocui numerarul, ci îl va completa. Oficialul a arătat că, deși tehnologia avansează rapid, trecerea completă la o societate fără numerar este imposibilă în prezent, atât din cauza preferințelor unor categorii sociale, cât și din cauza riscurilor majore de securitate cibernetică.

Isărescu a evocat experiența unor state, precum Suedia sau Noua Zeelandă, care au încercat să renunțe total la numerar, dar s-au lovit de două realități puternice. „Primul motiv: pensionarii. Mulți nu doresc digitalul și, cât timp vor mai trăi, vor să folosească numerar. Am discutat cu specialiști și sunt aproximativ un milion de persoane care preferă cash-ul. Al doilea motiv ține de securitatea cibernetică. Dacă nu ai sisteme clare și sigure, «ne termină rușii», ne blochează plățile în trei zile”, a avertizat guvernatorul BNR.

El a adăugat că vulnerabilitățile din domeniul digital sunt evidente, iar conflictele actuale arată cât de repede pot fi exploatate punctele slabe: „Sistemele de securitate nu sunt ușor de realizat. Observați ce se întâmplă cu dronele în războaie, tehnologia se dezvoltă, dar și adversarul evoluează în același ritm. Nu poți rămâne descoperit”.

În discursul său, Mugur Isărescu a insistat asupra faptului că lumea se află într-o perioadă de „reașezare strategică și redefinire globală”, în care schimbarea continuă devine noua normalitate. „Schimbare după schimbare, aceasta este noua realitate. Trebuie să construim un design economic-industrial adaptat și o anvelopă financiară rezilientă”, a spus acesta, potrivit news.ro.

În acest context, guvernatorul consideră că discuția despre euro digital este una oportună, fiind parte a acestui proces global de adaptare. El a amintit și de poziția Christinei Lagarde, președinta Băncii Centrale Europene, care a subliniat că introducerea monedei digitale europene nu va elimina bancnotele și monedele fizice. „Nu pentru că îmi place să văd semnătura pe bancnotele de euro, ci pentru că acestea rămân preferatele unei părți consistente a populației”, a mai transmis Isărescu.

Declarațiile guvernatorului vin în momentul în care BCE accelerează discuțiile privind digitalizarea monedei unice europene. În paralel, dezbaterea globală despre viitorul banilor este tot mai intensă, fiind alimentată de avansul tehnologic, de presiunile pieței, dar și de necesitatea consolidării securității financiare.

Pentru România, mesajul lui Isărescu este clar: tehnologia va aduce schimbări, însă numerarul nu va dispărea curând. „O parte a populației nu este pregătită să renunțe la cash, iar până nu avem certitudinea că sistemele cibernetice pot rezista oricărei agresiuni, numerarul rămâne garanția stabilității tranzacțiilor”, a conchis guvernatorul BNR.

