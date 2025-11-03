Programul va fi implementat cu participarea a 13 bănci comerciale și 4 IFN-uri, care au arătat un interes ridicat pentru acest proiect

Banca de Investiții și Dezvoltare (BID), banca națională de dezvoltare a României, pregătește lansarea unui instrument de garanție de portofoliu destinat sprijinirii IMM-urilor, care va mobiliza finanțări de aproximativ 8,8 miliarde de lei pentru perioada 2025-2027, din care 6 miliarde de lei sunt alocate pentru anul 2026.

Anunțul a fost făcut de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, în cadrul Profit Financial.forum, Ediția a VIII-a. Potrivit oficialului, programul va sprijini aproximativ 26.000 de companii, prin finanțări generate în piață, cu implicarea intermediarilor bancari și a instituțiilor financiare nebancare partenere (IFN-uri).

BID este deținută de stat prin intermediul Ministerului Finanțelor și se află la primul produs operaționalizat, Garanția de Portofoliu pentru IMM-uri, care reprezintă un pilon strategic al băncii pentru extinderea accesului la finanțare. Programul va fi implementat cu participarea a 13 bănci comerciale și 4 IFN-uri, care au arătat un interes ridicat pentru acest proiect, considerat de ministru un pas esențial în direcția relansării economiei.

Prin acest instrument, BID garantează până la 70% din valoarea creditelor acordate IMM-urilor, iar pentru întreprinderile deținute sau administrate de femei și pentru proiectele inovatoare și sustenabile, garanția poate ajunge până la 80%. Oficialii subliniază că aceste garanții nu au un impact direct asupra deficitului bugetar, dar vor stimula activitatea economică și investițiile în mediul de afaceri.

Ministrul Nazare a precizat că programul începe în decembrie și se adresează în principal anului 2026, fiind completat de alte instrumente financiare, inclusiv fonduri regionale de participare, care vor aduce în total aproximativ 1,5 miliarde de euro pentru susținerea IMM-urilor. „Este un program extrem de important, care va avea un impact semnificativ în economie în 2026. Mulțumesc băncilor partenere, care și-au arătat disponibilitatea și implicarea în implementarea acestei garanții de portofoliu”, a afirmat Nazare.

Semnarea convențiilor de garantare cu instituțiile financiare partenere va începe săptămâna viitoare, iar valoarea totală a finanțărilor noi, prin acest mecanism, este estimată la 12,6 miliarde de lei pentru perioada 2025-2027. Programul acoperă toate sectoarele economice vizate, iar impactul se va resimți pe termen mediu, prin creșterea accesului IMM-urilor la credite și consolidarea investițiilor, contribuind astfel la relansarea economiei și stimularea dezvoltării sustenabile a mediului de afaceri.

Instrumentul reprezintă primul pas concret al BID în aplicarea strategiei sale de dezvoltare și oferă IMM-urilor oportunitatea de a beneficia de garanții consistente pentru investiții, proiecte inovatoare și inițiative care sprijină incluziunea și diversitatea în economie.

