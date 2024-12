Guardiola anunță schimbări. „Ne dorim jucători pentru următorii cinci ani”

Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, a declarat după egalul cu Everton, scor 1-1, că echipa are nevoie de transferuri care să asigure viitorul pe termen lung, menționând câteva nume importante de pe lista de achiziții.

Manchester City traversează o perioadă dificilă, aflându-se pe locul 6 în Premier League, cu doar 28 de puncte după 18 etape. Rezultatul din meciul cu Everton a subliniat necesitatea unor schimbări în lotul echipei, iar Guardiola a subliniat că va căuta să întărească echipa în perioada de mercato din iarnă.

Transferuri pentru viitor: Zubimendi, Guimaraes și Wirtz, printre ținte

„Ne dorim jucători pentru următorii trei, patru, cinci ani. Vom încerca, pentru că nu putem să mai rezistăm mult timp cu atâția jucători accidentați”, a spus tehnicianul spaniol, conform marca.com.

Printre jucătorii vizați de Guardiola se numără mijlocașul defensiv al lui Real Sociedad, Martin Zubimendi (25 de ani), Bruno Guimaraes (27 de ani) de la Newcastle și Florian Wirtz (21 de ani), tânărul star al lui Bayer Leverkusen, conform informațiilor publicate de mundodeportivo.com. Transferurile ar urma să aducă un plus de energie și creativitate în lotul afectat de accidentări și lipsa de eficiență în ultimele meciuri.

Guardiola, mulțumit de joc, dar nu de rezultate

În ciuda remizei, Guardiola a declarat că este mulțumit de prestația echipei în meciul contra lui Everton. Tehnicianul a apreciat atitudinea și jocul echipei, dar a recunoscut că rezultatele din ultima perioadă reflectă dificultățile pe care le traversează.

„Când jucăm prost, recunosc acest lucru, dar astăzi nu a fost cazul. Am jucat împotriva unei echipe de top, foarte bine organizată defensiv. Am avut ocazii, inclusiv un penalty, dar fotbalul înseamnă să marchezi și să nu primești goluri. În ultima lună și jumătate, nu am reușit să facem acest lucru”, a explicat Guardiola.

După acest egal, Manchester City a rămas pe locul 6 în clasament, cu 28 de puncte, la o distanță considerabilă de liderul campionatului. Everton ocupă locul 15, fiind încă implicată în lupta pentru evitarea retrogradării.

