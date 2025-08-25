De către

Un grup infracțional organizat specializat în fabricarea ilegală de țigări a fost destructurat de polițiștii DIICOT în județul Sibiu, iar nouă persoane au fost reținute în urma perchezițiilor, care au avut loc în zilele recente.

Potrivit anchetatorilor, cei nouă inculpați, cu vârste între 24 și 55 de ani, din Ucraina, Ungaria și Moldova, sunt acuzați de constituire de grup infracțional organizat, producere de produse accizabile fără autorizare și contrafacere de marcaje.

Perchezițiile desfășurate în localitatea Șelimbăr au dus la descoperirea unei fabrici clandestine, aflată în activitate, precum și la valoarea impresionantă a bunurilor confiscate.

În total, peste 61 tone de tutun în valoare de 153 de milioane de lei și peste 23 de milioane de țigarete cu marcaje false au fost confiscate.

Fabrică de țigări în proces de producție și arhivă de bunuri ilegale

Împotriva inculpaților, Tribunalul Iași a dispus, pe 23 august, măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, însă dosarul continuă.

Activitățile de urmărire penală au fost realizate cu sprijinul poliției de frontieră, jandarmilor și autorităților europene de specialitate.

În comunicat, anchetatorii indică că, dacă nu vor fi soluționate remedierea situației și plata sumelor datorate, riscă reimpunerea sancțiunilor și alte măsuri legale stricte.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.