Liderul social-democrat insistă că există alternative care nu presupun diminuarea veniturilor celor care lucrează în servicii publice esenţiale

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că statul ar putea economisi aproximativ 10 miliarde de lei printr-o reducere de 10% a cheltuielilor de personal, însă susţine că această sumă poate fi obţinută, fără a afecta salariile angajaţilor din educaţie, sănătate, poliţie sau armată. Liderul social-democrat insistă că există alternative care nu presupun diminuarea veniturilor celor care lucrează în servicii publice esenţiale.

El a explicat că soluţiile pot veni din reorganizarea aparatului administrativ. Grindeanu a dat exemplul CNAIR şi CNIR, arătând că înfiinţarea unei noi instituţii impuse prin PNRR a presupus preluarea de personal din structura existentă, fără noi angajări, dar cu o serie de costuri operaţionale mai mari, decât dacă ar fi funcţionat o singură entitate. De aceea, consideră că o analiză a zonelor în care instituțiile se suprapun sau își dublează atribuțiile ar putea duce la comasări eficiente. În cazuri izolate, aceste reorganizări ar putea implica reduceri de personal, însă Grindeanu apreciază că astfel de situaţii ar rămâne excepţii.

Liderul PSD subliniază că, în contextul în care nivelul de trai este deja sub presiune, orice tăiere de salarii ar agrava situaţia populaţiei. În opinia sa, o astfel de măsură ar fi inacceptabilă pentru PSD şi nu ar primi susținerea formaţiunii.

Grindeanu adaugă că, dacă sunt incluse şi economiile potenţiale la nivelul administraţiei locale, totalul ar putea ajunge la 12 miliarde de lei. El declară că, în discuţiile privind bugetul pe anul viitor, analiza fiecărui Minister şi a fiecărei structuri va permite identificarea sumelor necesare prin ajustări administrative, nu prin diminuarea salariilor.

