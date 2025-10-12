Preşedintele interimar al PSD a glumit pe seama tensiunilor din Coaliţie, afirmând că uneori „se vorbeşte pe limbi diferite”, dar nu din cauza partenerilor maghiari

Preşedintele interimar al PSD şi liderul Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, a afirmat duminică seară că menţine o relaţie instituţională corectă atât cu premierul Ilie Bolojan, cât şi cu preşedintele Nicuşor Dan. Invitat la Antena 3, Grindeanu a evitat să spună cu cine dintre cei doi este mai compatibil, dar a subliniat că preşedintele trebuie să fie „al tuturor românilor”, indiferent de contextul politic.

„E complicat să răspunzi la o asemenea întrebare. În teorie, preşedintele ar trebui să fie al tuturor cetăţenilor, nu doar al unui electorat. Cu amândoi am relaţii instituţionale corecte şi cred că aşa e normal să fie”, a declarat liderul social-democrat.

Întrebat dacă Nicuşor Dan are calităţi de politician, Grindeanu a răspuns fără ezitare: „Foarte mult”. Acesta a argumentat că performanţa de a fi reales primar al Capitalei şi apoi ales preşedinte din postura de independent dovedeşte o forţă politică rar întâlnită. „E foarte greu să iei un al doilea mandat la Bucureşti, iar după un an electoral complicat, să câştigi şi preşedinţia României, ca independent, spune mai mult decât orice slogan de campanie”, a comentat Grindeanu.

Într-o altă declaraţie recentă, la Congresul UDMR, preşedintele interimar al PSD a glumit pe seama tensiunilor din coaliţie, afirmând că uneori „se vorbeşte pe limbi diferite”, dar nu din cauza partenerilor maghiari. „Reuşim să ne încurcăm în traducere şi fără ajutorul lor”, a spus el ironic.

Declaraţiile vin pe fondul unor tensiuni interne tot mai vizibile în coaliţia de guvernare, unde mai mulţi lideri PSD au criticat în ultimele săptămâni deciziile premierului Ilie Bolojan. Grindeanu a ales însă un ton echilibrat, semnalând că, dincolo de diferenţele politice, comunicarea instituţională trebuie să rămână civilizată.

