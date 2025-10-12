Sorin Grindeanu a precizat că este de acord cu reducerea birocrației și a posturilor inutile, dar a avertizat că eliminarea haotică a personalului ar putea bloca funcționarea primăriilor și instituțiilor locale

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a criticat dur planurile Guvernului privind restructurarea aparatului administrativ, afirmând că sub pretextul unei reforme, se pregătesc concedieri masive. Într-o intervenție la Antena 3, duminică seară, Grindeanu a subliniat că reforma este necesară, însă nu trebuie făcută în detrimentul serviciilor publice de care depinde populația.

„Ceea ce se propune acum, nu poate fi numit reformă. E o acțiune de concediere în masă, nicidecum o modernizare a administrației. Dacă scopul este doar să dai oameni afară, nu reformezi nimic. UDMR are aceeași poziție”, a declarat liderul social-democrat.

El a precizat că este de acord cu reducerea birocrației și a posturilor inutile, dar a avertizat că eliminarea haotică a personalului ar putea bloca funcționarea primăriilor și instituțiilor locale. „Sunt localități cu aparate administrative umflate, unde e nevoie de ajustări. Dar atenție — scopul nu e să tăiem din oameni fără să ne asigurăm că cetățeanul primește servicii de calitate. O reformă adevărată înseamnă eficiență, nu paralizie instituțională”, a punctat Grindeanu.

În privința măsurilor de reducere a deficitului bugetar, președintele interimar al PSD a afirmat că al treilea pachet de ajustări ar trebui să fie „ultimul” și că Guvernul trebuie să evite asumarea repetată a răspunderii. „De aceea avem Parlament, ca să trecem legile prin el, nu să ne ascundem în spatele procedurii de asumare. Acest al treilea pachet trebuie să fie finalul și să includă măsuri de relansare economică. Altfel, riscăm să transformăm o criză bugetară într-una economică”, a avertizat el.

Reforma administrației, care trebuia inclusă în pachetul anterior de măsuri, a fost amânată, din cauza divergențelor din Coaliție privind numărul de posturi, care ar urma să fie tăiate. De asemenea, data adoptării celui de-al treilea set de măsuri pentru deficit rămâne incertă, semn că tensiunile politice privind echilibrul dintre austeritate și stabilitate socială sunt departe de a fi aplanate.

