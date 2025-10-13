Situația ar putea afecta inclusiv legăturile dintre insule și principalele porturi maritime

Ministerul Afacerilor Externe avertizează cetățenii români care călătoresc în Grecia că, marți, 14 octombrie, este programată o grevă națională, care ar putea afecta grav transportul public. Autoritățile elene estimează perturbări majore în circulația rutieră, feroviară și maritimă, ceea ce ar putea provoca întârzieri și anulări de curse.

MAE îi îndeamnă pe românii aflați în Grecia, dar și pe cei care urmează să ajungă acolo, să verifice din timp orarul mijloacelor de transport și eventualele modificări anunțate de companiile locale. Situația ar putea afecta inclusiv legăturile dintre insule și principalele porturi maritime.

Cetățenii români care întâmpină dificultăți pot contacta Ambasada României la Atena la numerele +30 210 672 8875 și +30 210 672 8879, precum și Consulatul General al României de la Salonic la +30 2310 340 088. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate, care funcționează non-stop.

În cazuri de urgență, pot fi utilizate și telefoanele de permanență: +30 6978 996 222 (Ambasada României la Atena) și +30 6946 049 076 (Consulatul General al României la Salonic).

Ministerul recomandă turiștilor români să se informeze constant din surse oficiale și să își planifice călătoriile ținând cont de posibilele blocaje cauzate de grevă.

