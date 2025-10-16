Grevă a sindicatelor în Grecia: Parlamentul aprobă extinderea zilei de lucru până la 13 ore

Narcis Rosioru
Proteste în Piața Syntagma din Atena

Parlamentul Greciei a adoptat joi un proiect de lege inițiat de guvernul conservator, care permite prelungirea zilei de lucru până la 13 ore pe zi, o măsură criticată puternic de sindicate și de opoziția de stânga, transmite EFE.

Proiectul care permite prelungirea zilei de lucru până la 13 ore pe zi a trecut grație voturilor favorabile ale partidului conservator Noua Democrație, condus de premierul Kyriakos Mitsotakis.

Întreaga opoziție a votat împotrivă, cu excepția partidului de stânga Syriza, care s-a abținut.

Liderii Syriza au motivat decizia astfel: au dorit să „nu legalizeze prin votul său” ceea ce au numit o „lege monstruoasă”.

Reacții dure și temeri pentru angajați

Sindicatele și partidele de stânga au catalogat măsura drept o amenințare la adresa drepturilor muncitorilor.

Aceștia au avertizat că extinderea programului de lucru va afecta sănătatea și calitatea vieții angajaților.

