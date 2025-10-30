Grecia a anunțat joi un plan de măsuri în valoare de 2,5 miliarde de euro pe o perioadă de 10 ani pentru a lupta împotriva amenințării reprezentate de penuria de apă, în special în capitala Atena și în regiunea acesteia, precum și în multe dintre insulele elene, informează AFP, potrivit barrons.com.

‘Trebuie să fim pregătiți pentru cel mai rău dintre scenariile posibile’, a declarat prim-ministrul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, referindu-se la seceta din ultimii ani și la agravarea condițiilor climatice.

‘Ar putea să ningă, ar putea să plouă (…), însă speranța nu este o strategie’, a adăugat el cu ocazia centenarului Eydap, una dintre cele mai importante companii publice din Grecia din domeniul distribuției apei.

Eydap deservește 4,4 milioane de locuitori din regiunea Attica, ce include orașul Atena și împrejurimile acestuia.

În urma scăderii rezervelor de apă în ultimii ani, ministrul elen al Energiei și Mediului, Stavros Papastavrou, a prezentat cu această ocazie ‘un plan ambițios de 2,5 miliarde de euro’ pe o perioadă de 10 ani ce vizează asigurarea resurselor de apă.

Printre aceste măsuri figurează ‘o lucrare emblematică’ de consolidare a rezervoarelor de apă care alimentează rețeaua din Atena, precum și lucrări de desalinizare pentru insulele turistice care se confruntă cu o penurie severă de apă, în special în timpul verii, când populația acestora crește considerabil.

Nici Cipru nu este într-o situație foarte bună privind rezervele de apă

Potrivit ministrului grec, ‘rezervele de apă pentru Atena se află la cel mai scăzut nivel din ultimii ani’, mai ales după seceta prelungită din anii recenți.

De asemenea, ‘datele arată că, după Cipru, țara noastră va fi confruntată cu cel mai mare stres hidrologic din Europa de Sud’, a insistat el, adăugând că mai mult de jumătate din populația greacă ar putea fi afectată.

Grecia ocupă în prezent locul al 19-lea în clasamentul global al riscurilor de penurie de apă, a precizat Stavros Papastavrou.

Din 2022, rezervele de apă ale Greciei au scăzut cu aproximativ 250 de milioane de metri cub pe an, a adăugat el.

Această evoluție este însoțită de o scădere cu 25% a precipitațiilor și de o creștere anuală cu 15% a fenomenului de evaporare, a mai spus oficialul elen.

În timpul caniculei prelungite din vara anului 2024, Eydap i-a sfătuit pe locuitorii din capitala Greciei și din regiunea acesteia să își monitorizeze cu atenție consumul de apă.

Astfel de apeluri erau difuzate în fiecare zi în mass-media și pe rețelele de socializare pentru a sensibiliza populația în legătură cu această chestiune.

