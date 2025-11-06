Google Maps integrează Gemini pentru o navigare mai inteligentă și funcționalități hands-free extinse

Google continuă să-și perfecționeze aplicația Maps prin introducerea modelului său AI, Gemini, într-un efort de a simplifica experiența de navigare, în special pentru șoferi. Noul upgrade permite utilizatorilor să adreseze întrebări vocale asistentului AI în timp ce conduc, fără a-și lua mâinile de pe volan sau ochii de la drum.

Cu ajutorul lui Gemini, șoferii pot solicita informații despre puncte de interes de pe traseu, precum restaurante sau benzinării, dar și răspunsuri la alte întrebări — de la știri recente până la evenimente sportive. Ei pot chiar să execute comenzi practice, cum ar fi adăugarea de evenimente în calendar. Conversațiile cu AI-ul pot include mai multe întrebări legate, de tipul: „Există un restaurant accesibil, cu opțiuni vegane, pe traseul meu, la mai puțin de câțiva kilometri?… Cum stă cu parcarea?”

În plus, șoferii pot semnala incidente de trafic direct prin comenzi vocale către Gemini, iar Google Maps îi va avertiza în mod proactiv despre blocaje sau întârzieri pe ruta aleasă.

Un alt pas înainte al aplicației îl reprezintă combinarea datelor Gemini cu imaginile Google Street View, pentru o navigare contextualizată. În loc să ofere doar distanțe exacte până la următoarea intersecție, Maps va enumera repere vizibile precum clădiri emblematice, restaurante sau benzinării pentru a facilita orientarea.

Google afirmă că această funcție folosește informații despre 250 de milioane de locuri, corelate cu imagini Street View, pentru a identifica cele mai vizibile puncte de reper.

De asemenea, aplicația va putea oferi detalii despre obiectivele din jur, prin integrarea Google Lens cu Gemini. Astfel, utilizatorii pot orienta camera telefonului spre o clădire sau un restaurant și întreba „Ce este acest loc și de ce este popular?”

Noile funcții vor fi disponibile treptat în următoarele săptămâni, atât pentru utilizatorii de iOS, cât și Android. Alerta de trafic ajunge mai întâi la utilizatorii Android din SUA, funcția de navigare după repere va fi inițial disponibilă doar în SUA, iar Lens cu Gemini va debuta în această lună tot pe piața americană. Google a precizat că suportul pentru Android Auto urmează să fie adăugat în curând.

