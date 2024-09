Google a anunțat crearea Global AI Opportunity Fund, un fond de investiții în valoare de 120 de milioane de dolari, destinat finanțării programelor de educație și training în domeniul inteligenței artificiale (AI) la nivel global.

Fondul va sprijini inițiative educaționale în comunități din întreaga lume, a declarat Sundar Pichai, CEO-ul Google și Alphabet, în cadrul evenimentului „Summit of the Future” desfășurat la New York, în contextul Adunării Generale a ONU.

Programele vor fi realizate în parteneriat cu organizații neguvernamentale (ONG-uri) și vor fi disponibile în diverse limbi locale, facilitând accesul la educație AI pentru comunități din multiple regiuni.

Sundar Pichai a subliniat, de asemenea, că Google susține antreprenorii implicați în revoluția AI.

Prin programul Grow with Google, am oferit deja traininguri pentru dezvoltarea competențelor digitale unui număr de 100 de milioane de oameni din întreaga lume.

În plus, Google continuă să sprijine dezvoltatorii independenți, oferindu-le acces la tehnologiile sale AI.

„Am oferit acces la Android dezvoltatorilor, iar acum modelele noastre AI, Gemma, sunt disponibile cercetătorilor și dezvoltatorilor, și vom continua să investim în această direcție”, a adăugat Pichai.