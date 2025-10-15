Google lansează „Recovery Contacts” – prietenii tăi te pot ajuta acum să-ți recuperezi contul blocat

Google anunță o nouă funcție menită să simplifice recuperarea conturilor pierdute sau compromise. Denumită „Recovery Contacts”, aceasta le permite utilizatorilor să desemneze prieteni sau membri ai familiei care pot confirma identitatea lor în cazul în care își pierd accesul la contul Google.

Google lansează „Recovery Contacts”

Noua opțiune elimină necesitatea de a răspunde la întrebări de securitate sau de a introduce o adresă de email de rezervă. În schimb, utilizatorii vor putea verifica identitatea folosind un număr de telefon asociat sau contacte de încredere. Google susține că funcția oferă „o modalitate simplă și sigură de a recăpăta accesul atunci când metodele standard nu funcționează.”

Funcția „Recovery Contacts” este disponibilă pentru conturile personale eligibile, iar activarea se poate face din secțiunea Security din setările contului Google.

Totodată, compania introduce și o nouă opțiune de autentificare — „Sign in with Mobile Number” — care permite conectarea la cont folosind numărul de telefon înregistrat, fără a mai necesita parola. Noua funcție este destinată în special celor care și-au pierdut dispozitivul anterior și doresc să recupereze contul pe un telefon Android nou. În loc de parolă, sistemul va solicita codul de blocare a ecranului folosit pe dispozitivul precedent. Lansarea are loc treptat, la nivel global.

Aceste instrumente fac parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri de securitate prin care Google încearcă să protejeze utilizatorii de atacuri informatice și escrocherii. Printre noutăți se numără și alerte în Google Messages pentru linkuri suspecte, precum și un Key Verifier care ajută la identificarea contactelor reale și la evitarea impostorilor.

