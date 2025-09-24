Google lansează abonamentul AI Plus în peste 40 de țări, la un preț de 5 dolari pe lună

Google își extinde oferta de inteligență artificială, punând la dispoziția utilizatorilor din peste 40 de țări noul plan AI Plus, o versiune mai accesibilă a serviciilor sale premium. Printre piețele vizate se numără Egipt, Kenya, Nigeria, Filipine, Vietnam și Mexic.

Google lansează abonamentul AI Plus

Planul, care costă aproximativ 5 dolari pe lună, a fost testat inițial în Indonezia, la începutul lunii, pentru echivalentul a 4,50 dolari. În unele țări, precum Nepal și Mexic, compania oferă o reducere de 50% în primele șase luni pentru a atrage cât mai mulți utilizatori.

Abonamentul AI Plus include acces la Gemini 2.5 Pro, la instrumente de creare de imagini și videoclipuri precum Flow, Whisk și Veo 3 Fast, dar și funcționalități extinse pentru NotebookLM, asistentul AI de cercetare al companiei. Utilizatorii beneficiază, de asemenea, de integrarea AI în Gmail, Docs și Sheets, plus 200 GB de stocare în cloud.

Lansarea vine la doar o zi după ce OpenAI și-a extins propriul plan ChatGPT Go (sub 5 dolari) în Indonezia, în timp ce India, unde OpenAI a debutat cu această ofertă, lipsește din lista Google. Mișcarea marchează o nouă etapă a competiției dintre giganții tehnologici, care încearcă să câștige teren pe piețele emergente, unde abonamentele standard de 20 de dolari pe lună sunt considerate prea scumpe pentru mulți utilizatori.

