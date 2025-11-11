Google actualizează Play Store: utilizatorii Android pot dezinstala aplicații de pe mai multe dispozitive, direct din magazin

Google face un pas important pentru a simplifica gestionarea aplicațiilor pe mai multe dispozitive Android. Odată cu versiunea 48.8 a Google Play Store, compania introduce o funcție mult așteptată: posibilitatea de a dezinstala aplicații de la distanță, direct din pagina aplicației din Play Store, fără a mai accesa fiecare telefon în parte.

O nouă opțiune „Uninstall”, direct din listarea aplicației

Până acum, dacă aveai mai multe telefoane sau tablete Android conectate la același cont Google, procesul de dezinstalare era destul de complicat. Trebuia să intri în secțiunea Manage apps & devices → Manage, să aplici un filtru pentru dispozitiv, apoi să alegi manual aplicațiile de eliminat.

Cu noul update, Google simplifică totul: în pagina fiecărei aplicații din Play Store, apare un buton „Uninstall” lângă numele fiecărui dispozitiv pe care aplicația este instalată. Astfel, poți dezinstala aplicația de pe mai multe telefoane simultan, fără să atingi fizic niciunul dintre ele.

Funcția se aplică doar pentru dispozitivele care folosesc același cont Google, iar lista afișată în magazin va include doar aceste terminale.

O gestionare mai inteligentă a aplicațiilor

Noua opțiune vine ca o extensie firească a funcției care arăta deja pe câte dispozitive este instalată o aplicație. Acum, utilizatorii pot merge mai departe și pot gestiona activ aplicațiile de pe toate telefoanele lor dintr-un singur loc — o noutate binevenită pentru cei care folosesc mai multe terminale în paralel.

Totuși, există și o mică limitare: pentru a dezinstala aplicații în acest mod, trebuie să intri pe rând în pagina fiecărei aplicații. Dacă vrei să elimini mai multe aplicații odată, va dura ceva mai mult.

Actualizarea se lansează treptat

Google a început distribuirea Play Store 48.8, însă lansarea are loc treptat, așa că noul buton „Uninstall” ar putea să nu fie încă vizibil pentru toți utilizatorii. Potrivit companiei, funcția va deveni disponibilă la nivel global „în următoarele zile”.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.