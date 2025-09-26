Google a anunțat că va fuziona sistemele sale de operare Android și ChromeOS, iar Android va fi „câștigătorul” procesului, utilizatorii urmând să vadă rezultatele în 2026. Decizia a fost confirmată miercuri de Sameer Samat, președintele ecosistemului Android, la evenimentul Qualcomm Summit.

„Vedem o oportunitate uriașă de a accelera toate progresele AI pe care le dezvoltăm pe Android și de a le aduce rapid pe laptopuri, asigurând în același timp o integrare perfectă între laptop și restul ecosistemului Android”, a explicat Samat. Practic, experiența ChromeOS va fi reconstruită pe baza tehnologiei Android, pregătind terenul pentru o combinație „foarte entuziasmantă” pentru anul viitor.

Chromebook-urile au ajutat Google să-și facă loc pe piața laptopurilor, în special cu dispozitive ieftine pentru școli, dar mutarea către Android va permite companiei să integreze serviciile sale AI Gemini pe mai multe dispozitive și să extindă funcționalități XR (realitate virtuală și augmentată) pe platforme diverse.

De asemenea, Qualcomm va adapta procesoarele sale de smartphone-uri pentru laptopuri sau va asigura compatibilitatea cu cipurile sale concepute pentru Windows, astfel încât acestea să ruleze Android. Google mizează pe succesul Android pe tablete pentru a demonstra că sistemul poate funcționa eficient și pe laptopuri, marcând astfel o nouă eră pentru ecosistemul său.

