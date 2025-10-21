Golgotă și Mihăescu, speranțele României la individual compus! Fetele noastre, prestații solide la Mondialele din Jakarta

România poate avea reprezentante în trei finale, după un început promițător al Campionatelor Mondiale de gimnastică artistică.

Campionatele Mondiale de gimnastică artistică de la Jakarta au adus emoții mari pentru delegația României, care este reprezentată de patru sportive. După încheierea calificărilor, Denisa Golgotă și Anamaria Mihăescu păstrează șanse reale de a prinde finala de la individual compus, în timp ce Sabrina Voinea este practic calificată în finalele de la bârnă și sol, și speră și la o a treia, la sărituri.

România a venit la Mondiale fără Ana Bărbosu, cvadruplă medaliată la Europenele din mai, de la Leipzig, care a ales să nu participe la competiția din Indonezia. Astfel, lotul tricolor este format din Sabrina Voinea, Denisa Golgotă, Anamaria Mihăescu și Ella Oprea.

Într-o ediție post-olimpică, fără întreceri pe echipe, fetele noastre au concurat individual pentru calificarea în finale, iar rezultatele sunt încurajatoare. Sabrina Voinea a fost, din nou, cea mai valoroasă reprezentantă a României, cu două note remarcabile: 13,833 la bârnă și 13,666 la sol, cele mai mari din concurs până la acel moment. La sărituri, Voinea a obținut o medie de 13,516, aflată pe locul 5 provizoriu, și rămâne cu șanse la calificarea și în această finală.

Golgotă și Mihăescu pot ajunge în finala de la individual compus

Cum Sabrina nu concurează la paralele, ea nu intră în calcule pentru individual compus, însă România ar putea fi reprezentată acolo de Denisa Golgotă și Anamaria Mihăescu.

Denisa Golgotă, revenită în activitate în acest an după retragerea din 2020, a avut un parcurs echilibrat: 13,366 la sărituri, 12,833 la bârnă, 13,333 la sol și 10,300 la paralele, unde a greșit. Cu toate acestea, totalul obținut o plasează pe locul 16 provizoriu, ceea ce îi oferă șanse considerabile de calificare, mai ales că marile favorite și-au încheiat deja evoluțiile. Dacă va prinde finala, Golgotă poate urca semnificativ, având potențial de îmbunătățire la aparatul unde a ratat. La Europenele din acest an, unde a terminat pe locul 7 la individual compus, ea primise 12,966 la paralele, o notă care ar fi schimbat complet clasamentul actual.

Anamaria Mihăescu a completat seria de evoluții solide pentru România. Cu un total de 49,232 puncte, ea ocupă locul 21 provizoriu, la limită pentru calificare, întrucât doar primele 24 vor merge în finală. Mihăescu a fost constantă la sărituri (13,366) și paralele (12,266), însă a pierdut puncte la bârnă (11,300). Totuși, prestația ei arată potențial și maturitate, fiind la prima participare majoră din carieră.

În schimb, Ella Oprea a ratat calificarea în finalele pe aparate, obținând 12,900 la paralele (locul 18 provizoriu), fără șanse de avansare.

Astfel, România are șanse mari să fie prezentă în trei dintre cele cinci finale ale Mondialelor de la Jakarta: două prin Sabrina Voinea (bârnă și sol, aproape sigure), iar una posibilă prin Denisa Golgotă și Anamaria Mihăescu, la individual compus.

Calificările se vor încheia în jurul orei 18:30 (ora României), iar rezultatele finale vor confirma prezența sportivelor noastre în fazele decisive. Finala de individual compus este programată pentru joi, urmată de finalele la sărituri și paralele vineri, iar sâmbătă se vor desfășura cele de la bârnă și sol, unde România își pune cele mai mari speranțe la medalii prin Sabrina Voinea.

Țara noastră nu a mai obținut o medalie la Campionatele Mondiale de gimnastică din 2015, când Marian Drăgulescu a cucerit argintul la sărituri, iar Larisa Iordache a obținut bronzul la individual compus.

