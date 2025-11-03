Gol și liniște pentru Lamine Yamal! Starul Barcelonei a înscris din nou

Extrema catalanilor traversează o perioadă complicată, între probleme medicale și sfârșitul unei relații intens mediatizate.

Tânărul fotbalist al Barcelonei, Lamine Yamal, a reușit să înscrie din nou pentru echipa sa, în victoria cu 3-1 împotriva lui Elche. Reușita vine într-un moment important pentru moralul jucătorului, care trece printr-o perioadă dificilă atât din punct de vedere fizic, cât și personal.

Pentru extrema dreaptă de doar 17 ani a blaugranelor, golul din minutul 9 a fost doar al patrulea din acest sezon, dar a avut o semnificație aparte. După eșecul din El Clasico (1-2 cu Real Madrid) și despărțirea de artista argentiniană Nicky Nicole, Lamine a oferit o prestație solidă, demonstrând o atitudine mult mai implicată față de meciul precedent.

În partida de pe „Olympic Lluís Companys”, Yamal a fost activ și în faza defensivă, a arătat poftă de joc și entuziasm, mai ales în prima repriză, fiind unul dintre cei mai buni jucători de pe teren.

Hansi Flick: „Trebuie să-și gestioneze accidentarea. Vine și pleacă”

Antrenorul Barcelonei, Hansi Flick, a explicat la finalul meciului că evoluția tânărului atacant trebuie privită și prin prisma problemelor medicale care îl afectează de câteva luni. Lamine Yamal se confruntă cu pubalgie, o afecțiune care i-a dat bătăi de cap încă din luna septembrie.

„Trebuie să-și gestioneze accidentarea. Este disciplinat. Trebuie să se antreneze, să urmeze tratament… o face. Nu pot spune că problema lui este rezolvată. Vine și pleacă. Și trebuie să o gestioneze.”, a declarat tehnicianul german.

Golul din meciul cu Elche a fost al doilea marcat din acțiune de Lamine Yamal în actualul sezon de LaLiga, după cel reușit în prima etapă, cu Mallorca, pe 16 august. Celelalte două au venit din penalty, în duelurile cu Rayo Vallecano și Olympiacos, în Liga Campionilor.

Despărțire confirmată: „Nu mai suntem împreună. Nicky Nicole nu mi-a fost infidelă”

Înaintea partidei, Lamine Yamal a clarificat situația sentimentală care a generat un val de discuții în presa spaniolă și sud-americană. După săptămâni de zvonuri, jucătorul Barcelonei a confirmat despărțirea de cântăreața Nicky Nicole, o relație care a ținut primele pagini ale tabloidelor în ultimele luni.

„Nu mai suntem împreună.”, a declarat Lamine Yamal, adăugând că ruptura s-a produs pe cale amiabilă. „Despărțirea nu este legată de nicio infidelitate. Pur și simplu, ne-am separat. Tot ceea ce se spune nu are nicio legătură cu relația noastră.”

Vestea a fost dezvăluită inițial de jurnalistul Javi Hoyos, în emisiunea „D Corazón”, iar reacțiile pe rețelele sociale nu au întârziat. Numeroși fani au comentat posibilele motive ale despărțirii, menționând inclusiv zvonuri privind escapadele jucătorului la Milano.

Pentru a pune capăt speculațiilor, Yamal a adăugat clar: „Nicky Nicole nu mi-a fost infidelă și nici eu n-am fost cu altă persoană.”

Tânărul fotbalist, considerat una dintre marile speranțe ale fotbalului european, încearcă acum să-și recâștige echilibrul și forma sportivă. În ciuda problemelor personale și medicale, Lamine Yamal rămâne un punct important în ofensiva Barcelonei, iar Hansi Flick speră că, odată depășite dificultățile, talentul său excepțional va străluci din nou la nivelul așteptărilor.

