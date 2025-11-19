Gol istoric pentru San Marino la Ploiești! Prima dată când naționala minusculului stat marchează deschiderea scorului într-un meci de preliminarii

Reușita lui Nicolas Giacopetti intră direct în arhivele fotbalului mondial.

România a început prost duelul cu San Marino de pe stadionul „Ilie Oană”. În minutul 2, puștiul Nicolas Giacopetti, în vârstă de doar 19 ani, a scăpat singur cu Ștefan Târnovanu și l-a învins pe portarul FCSB-ului, marcând al doilea său gol în aceste preliminarii – ambele înscrise contra „tricolorilor”.

Dacă primul a venit în partida tur, câștigată de România cu 5-1, reușita de la Ploiești are o semnificație istorică pentru cea mai slab clasată națională din lume.

San Marino, premieră absolută în preliminariile Cupei Mondiale

Golul lui Giacopetti reprezintă prima dată în istorie când San Marino deschide scorul într-un meci din preliminariile pentru Campionatul Mondial. În aceeași seară s-au disputat încă nouă partide din campanie, ceea ce face momentul și mai special pentru reprezentativa micuțului stat.

În plus, reușita marchează un alt moment rar: este primul gol marcat în deplasare de San Marino în preliminarii după 8 ani. O performanță extrem de rară pentru o echipă care, de regulă, se confruntă cu înfrângeri de proporții.

Până la pauză România a întors scorul și conducea cu 3-1, însă golul lui Giacopetti rămâne unul cu valoare simbolică pentru oaspeți, într-o campanie în care au încasat nu mai puțin de 37 de goluri, dintre care 10 doar în meciul cu Austria.

O seară obișnuită pentru „tricolori”, dar una istorică pentru San Marino.

