Membri de familie, prieteni și colaboratori apropiați s-au adunat luni pentru a-și lua rămas-bun de la renumitul creator de modă italian Giorgio Armani, în cadrul unor funeralii private organizate în Rivalta, în apropiere de locul său de naștere, Piacenza, în nordul Italiei, potrivit Reuters.

Printre cei prezenți s-au numărat partenerul de viață și de afaceri al lui Giorgio Armani, Leo Dell’Orco, sora, nepoatele și nepotul său.

Mii de persoane i-au adus un ultim omagiu, sâmbătă și duminică, lui Giorgio Armani, în capela Teatro Armani din Milano, unde fusese depus sicriul cu trupul neînsuflețit al celebrului creator de modă. Printre persoanele îndoliate s-au numărat designerul Donatella Versace, moștenitorul Fiat, John Elkann, și compozitorul Ludovico Einaudi.

Mica localitate Rivalta a fost închisă pentru turiști și vizitatori timp de câteva ore, înainte de slujba de înmormântare, care a avut loc în biserica San Martino. La sosirea sicriului la biserică, în după-amiaza zilei de luni, numeroase persoane s-au aliniat pe străzi și au aplaudat.

Toate magazinele Armani din întreaga lume au fost închise luni la ora 15:00

Zona a fost împrejmuită din motive de securitate și pentru a asigura confidențialitatea funeraliilor, potrivit AFP.

Giorgio Armani vizita în mod regulat acest orășel situat la câțiva kilometri de Piacenza, unde creatorul de modă s-a născut, în 1934.

Cimitirul din Rivalta adăpostește mormintele părinților lui Giorgio Armani, Maria și Ugo, precum și al fratelui său Sergio, potrivit comunicatului de presă al Asociației Castelelor din Ducatul de Parma, Piacenza și Pontremoli. Designerul se va odihni alături de ei, în capela familiei, potrivit mai multor media italiene. După incinerare, cenușa sa ar urma să fie înhumată miercuri, potrivit Corriere della Sera.

În semn de omagiu pentru viața și moștenirea lui Giorgio Armani, toate magazinele Armani din întreaga lume au fost închise luni, de la ora 15:00, până la sfârșitul zilei.

Primarul orașului Milano, Giuseppe Sala, a declarat zi de doliu, luni, în capitala economică italiană, la fel ca și primarul orașului Piacenza, Katia Tarasconi, notează AFP.

Renumitul designer italian Giorgio Armani a decedat joi la vârsta de 91 de ani. Potrivit cotidianului italian Corriere della Sera, Armani a murit din cauza unei insuficiențe hepatice acute, în urma unei pneumonii pentru care fusese spitalizat în iunie.

