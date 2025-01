Gigi Becali se delimitează de Călin Georgescu: Așa cum m-a păcălit pe mine, a păcălit două milioane de oameni

George Simion și Gigi Becali bat în retragere în ceea ce privește susținerea lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale.

Dacă acum câteva săptămâni Simion îşi declara frenetic suportul, acum îl contrazice pe Georgescu în privința bazelor NATO din țara noastră. Liderul AUR susține că din contră, își dorește cât mai multe, pentru a ne întări securitatea. Și deputatul AUR George Becali și-a schimbat discursul.

George Becali, deputat AUR: „Domnule că dă puterea de la Guvern poporului? Păi cum? Faci poporul ministru și prim-ministru? Și ce le faci la popor? Ne iei averile nouă și le dai poporului? Cum să faci? Dacă le iei, ce faci? Îi dai lui țața Leana averi? Ce să facă cu ele? Bate câmpii! Așa cum m-a păcălit pe mine, a păcălit două milioane de oameni. Eu îl susțin numai pe George Simion, președintele AUR. O să-l oblig eu să candideze și va candida!”

Gigi Becali se dezice de Călin Georgescu: El e pe dinafară și cu credința. Și nu doar asta, cu tot

Gigi Becali recunoaște că s-a pripit în privința lui Călin Georgescu și spune că acum îi e rușine că l-a susținut, potrivit Antena 3.



Gigi Becali s-a declarat un susținător al lui Călin Georgescu, după ce candidatul independent a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale, în noiembrie 2024.

Între timp, Becali s-a răzgândit. Ba chiar, patronul FCSB și membru al AUR în Parlament, recunoaște că „și CCR are dreptate”.

„M-am pripit atunci, am zis lucruri mari despre el, dar după ce a spus mai multe am rămas mască. Tot ce vorbește… am zis să îmi văd de treabă, și așa am greșit. Nu pot să mă bag împotriva lui, are și el dreptate, dar și CCR are dreptate, trebuie să avem grijă cine devine președintele României.

