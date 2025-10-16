Gigi Becali, s-a dat de gol în direct la TV! „Am păcălit statul cu 3 milioane de euro, dar m-a mustrat conștiința”

Patronul FCSB susține că a plătit voluntar statului suma după ce ar fi realizat că „a fost hoț”

Gigi Becali (67 de ani), patronul campioanei FCSB, a făcut miercuri seară o declarație uluitoare în direct la Digi Sport, recunoscând că a plătit bani „la negru” în perioada în care conducea clubul și că a decis ulterior să restituie statului suma de 3 milioane de euro.

Latifundiarul din Pipera a afirmat că gestul său ar fi fost motivat de mustrări de conștiință avute în timpul detenției, moment în care ar fi calculat împreună cu avocații și conducerea clubului suma exactă prin care „a păcălit statul”.

„În pușcărie fiind, i-am chemat pe Argăseală și un avocat. Le-am zis: „Bă, eu am dat banii la negru, ca atare am păcălit statul. Faceți socoteala!” Au ieșit vreo 3 milioane de euro. M-a mustrat conștiința și am zis că sunt hoț. Nu vreau să fiu hoț și i-am trimis să facă socotelile pe ultimii 10 ani. Au ieșit vreo 3 milioane de euro și s-au dus la Finanțe”, a declarat Gigi Becali.

Potrivit spuselor sale, reprezentanții Ministerului Finanțelor i-ar fi transmis inițial că nu pot primi banii, deoarece faptele erau prescrise:

„Le-am zis să bage banii în cont. Au găsit o soluție și am dat către statul român 3 milioane de euro, bani pe care puteam să nu-i dau, că se prescrisese. Să spună Ministerul de Finanțe „Uite, Becali minte”, dacă nu e adevărat.”

Lăcătuș i-a răspuns tăios: „Am fost un prost că am crezut în tine”

În același dialog televizat, fostul mare fotbalist Marius Lăcătuș a fost surprins de afirmațiile lui Becali, care a sugerat că și legendele clubului ar fi primit bani „la negru”.

„Bumbescu zice că dădeam banii «la negru», e adevărat. Cu tine nu știu, dacă zici că nu era «la negru», poate e adevărat”, a spus Becali, provocând reacția dură a „Fiarei”:

„Am fost un prost, dacă vrei să mergem până la capăt! Am fost un prost că am crezut în tine. Ai zis că facem contractul, eu după două luni am plecat fără bani.”

Declarațiile lui Gigi Becali vin în plin scandal privind marca și identitatea clubului Steaua, disputate de aproape un deceniu între FCSB și CSA Steaua București, și pot avea consecințe juridice, în condițiile în care autodenunțul public privind plăți „la negru” reprezintă o recunoaștere a unei posibile fapte de evaziune fiscală.

Până acum, Ministerul Finanțelor nu a emis nicio reacție oficială la afirmațiile patronului FCSB.