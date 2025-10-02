Gigi Becali mizează pe faptul că Alibec va înscrie în FCSB – Young Boys

Înaintea duelului FCSB – Young Boys, programat pe Arena Națională și reprezentând a doua partidă a roș-albaștrilor în grupa unică de Europa League, finanțatorul echipei, Gigi Becali, și-a exprimat clar așteptările pentru meci.

Denis Alibec marchează în FCSB – Young Boys, crede Gigi Becali

Cea pe care o știti va fi echipa de start. Trei puncte! Dacă ar fi să mizez pe cineva că va marca, acela ar fi Denis Alibec, a spus Gigi Becali, pentru GSP.

Campioana ultimelor două sezoane din Superligă vine după un start de grupă care impune rezultate bune pe teren propriu pentru a-și păstra șansele de calificare în fazele eliminatorii.

FCSB se bazează pe experiența și entuziasmul unor fotbaliști-cheie, dar și pe impactul unor jucători mai puțin evidențiați până acum, care ar putea surprinde adversarii elvețieni.

