Gigi Becali, impresionat de Jordan Gele: „Mai bun decât ne așteptam”

FCSB a câștigat meciul cu Gloria Buzău, scor 2-0, iar patronul campioanei, Gigi Becali, s-a declarat încântat de prestația atacantului Jordan Gele (32 de ani), împrumutat de la Unirea Slobozia.

Finanțatorul roș-albaștrilor a anunțat că ar dori să-l includă pe lista UEFA în cazul unei calificări în optimile Europa League, deși regulamentul competiției nu permite acest lucru.

Becali, entuziasmat de noul atacant: „A jucat foarte bine”

După victoria de la Buzău, Gigi Becali a recunoscut că Gele i-a depășit așteptările și că ar putea fi un jucător important pentru FCSB în lupta pentru trofee.

„Jocul lui Gele a făcut să se întâmple asta. Nu l-am văzut foarte mult, mi-a plăcut de el când l-am văzut, dar azi, pe terenul ăsta, înșurubările alea… A jucat bine, foarte bine, e posibil să fie chiar mai bun decât ne așteptam. E posibil să se schimbe lista UEFA, să mai pui un jucător pe listă, el ar fi cu siguranță”, a declarat Becali la Digi Sport.

FCSB a deschis scorul prin Baba Alhassan, în minutul 14, iar avantajul a fost majorat după un autogol al lui Turda, provocat de presiunea lui Gele. Chiar dacă oficial pe tabelă a fost trecut autogolul fundașului de la Gloria Buzău, atacantul de 32 de ani a fost felicitat de colegi pentru contribuția sa la gol.

Becali a evidențiat și alți jucători care au avut o prestație bună, menționându-i pe Vlad Chiricheș și Florin Tănase.

„Chiricheș a jucat doar o repriză, chiar dacă a făcut-o extraordinar. Toate sunt numai pentru PAOK, e atât de important, e vorba de mulți bani, de milioane. Și Baba Alhassan a jucat bine. Tănase parcă nu juca pe zăpadă, juca mai bine pe zăpadă decât pe iarbă”, a mai spus patronul FCSB.

Becali vrea titlul în Giulești și mărește salariile

Cu FCSB lider în Superliga României, Becali și-a setat un nou obiectiv: câștigarea titlului cu patru etape înainte de finalul play-off-ului, chiar pe terenul Rapidului.

„Noi am programat, așa ne-am pus în cap, a șasea etapă din play-off să ieșim campioni în Giulești. Să arbitreze campionatul Șumudică (n.r. – râde).

„Dacă le câștigăm pe toate (n.r. – meciurile cu Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova), nu mai e echilibru în campionat. După primele trei-patru meciuri, dacă faci 5 puncte, la revedere, în play-off nu se mai întâmplă nimic, e mai greu să se mai întâmple ceva”, a adăugat el.

În plus, Becali a dezvăluit că a crescut bugetul echipei și salariile unor jucători importanți, menționând că vrea să-l păstreze pe Darius Olaru chiar și în cazul unor oferte din străinătate.

„Bugetul e mai mare față de acum doi ani. E Tănase, care are 30.000 (n.r. – de euro pe lună), plus nu știu ce prime, le-am mărit și lui Șut, lui Olaru, că am vrut eu. Chiar și lui Crețu. Nu e drept, să se facă dreptate. Jucătorii care participă să aibă cât de cât acolo. Bîrligea are 28.000.

„Și lui Olaru i-am zis «Dacă noi ne calificăm în Liga Campionilor, îți fac salariu 500.000 pe an și prime, nu mai e nevoie să pleci»”, a mai spus finanțatorul FCSB.

Gândurile înainte de returul cu PAOK

Becali recunoaște că se teme de meciul retur cu PAOK, nu doar din perspectiva sportivă, ci și financiară.

„Am emoții din perspectiva emoțională și financiară, dar m-am mândrit prea mult și mi-e teamă. Ce vrei să fac? Eu recunosc, dar Domnul mă vede că sunt păcătos și mândru și astea. Dar ce să fac, trufia nu o pot stăpâni. Îmi dau seama după aia și cer iertare”, a încheiat patronul FCSB.

