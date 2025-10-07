Gigi Becali, dezvăluiri neașteptate despre Florinel Coman! Atacantul român vrea să revină în țară

Patronul FCSB a povestit cum l-a ajutat pe fostul său jucător să treacă peste o perioadă dificilă, marcată de excese și probleme personale.

„Nu se putea lecui de la apă, îi plăcea prea mult”

Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a făcut o serie de dezvăluiri surprinzătoare despre Florinel Coman (27 de ani), fostul lider al campioanei României, în prezent plecat în fotbalul arab. Latifundiarul din Pipera a spus că jucătorul a trecut prin momente grele în perioada petrecută la echipa roș-albastră, fiind afectat de consumul excesiv de alcool.

„Coman era terminat, distrus. Eu când vorbeam cu el îi spuneam: «Bă, vezi că ai băut 5 pahare de apă». El zicea: «Nu, nea Gigi, n-am băut, am băut doar jumătate de pahar». Zic: «Bă, ai băut 7 pahare de apă».

El nu prea știa, săracul. Am luat un preot, l-am dus la el. I-am zis: «Spovedește-te, spune toate păcatele tale de la 7 ani». După, purta ceva la gât și îl întreb: «Ce e asta?», el zice: «Mi-a dat-o cadou duhovnicul»”, a povestit Gigi Becali pentru Fanatik.

„L-a curățat cu sfeștanie”

Becali a continuat, explicând cum l-a pus pe Coman în legătură cu un preot din Sibiu, care ar fi avut un rol esențial în revenirea jucătorului:

„L-a spovedit, l-a curățat. Nu se putea lecui de la apă, îi plăcea prea mult apa. Nu e în regulă. Îi plăcea sucul de struguri, bea la nenorocire și de atunci a terminat.

După, și-a refăcut viața. L-a curățat cu sfeștanie. Îl chema Florinel (n.r. – pe preot) la câte 3-4 luni, de la Sibiu îl chema expres, îi dădea câte 1.000 de euro. Și a rămas alături de el, încă vorbește cu el de acolo, din Qatar.”

Coman, dispărut din prim-plan după transferul în Golf

Florinel Coman a părăsit FCSB în vara anului 2024, transferându-se la Al Gharafa (Qatar), însă a fost împrumutat ulterior la Cagliari, în Serie A. A marcat la debut, dar nu a reușit să se impună în Italia, iar în prezent ar insista să revină în România.

Becali spune însă că l-a sfătuit pe fotbalist să rămână cât mai mult în Golf:

„I-am zis: «Stai acolo, măi, Florinele, și ia-le banii arabilor! Acolo e viitorul tău acum. Nu te întoarce încă, că nu are rost».”

După perioada dificilă de la FCSB, Coman pare să-și fi regăsit echilibrul, însă drumul său către revenirea în prim-planul fotbalului european rămâne incert.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!