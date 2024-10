Gigi Becali, despre ieșirea agresivă a lui Daniel Pancu

Pancu a intrat pe teren pentru a protesta vehement față de deciziile arbitrului și a fost eliminat din partidă, un gest care a atras atenția și critici.

Becali a subliniat că acest incident ar putea avea consecințe negative pe termen lung pentru cariera lui Pancu, afirmând că o astfel de ieșire poate lăsa o marcă asupra reputației sale.

În ciuda acestei ieșiri, Pancu a reușit să conducă echipa națională U21 către succes, iar acest lucru rămâne un aspect pozitiv în parcursul său profesional.

Pancu a vorbit imediat după meci despre reacția nervoasă.

În primul moment, credeţi-mă, am crezut că a murit Louis… Doamne-fereşte! Eu din unghiul în care eram am văzut că a primit o talpă cu crampoane direct în gât. Şi am crezut că s-a dus… apoi am văzut că mişcă şi că arbitrul scoate cartonaşul galben. În secunda aia m-am gândit la jucător, dar şi la un episod de la meciul tur din Elveţia, când am primit golul de 2-2 după un ofsaid de 3 metri şi fault. Pentru că noi eram calificaţi de mult (n.r. – cu acea victorie). Dacă scrie România pe noi asta nu înseamnă că nu trebuie să fim respectaţi la nivelul adversarilor noştri. Eu îmi cer scuze, gestul meu a fost incalificabil. E prima eliminare din viaţa mea… mi-am pierdut cumpătul pentru că mă uitam la jucător şi nu credeam că mai poate să continue. Nu ştiu cum s-a văzut la televizor, dar de acolo s-a văzut foarte urât, a spus Daniel Pancu.