Gigi Becali, decizie radicală după FCSB – Young Boys! Patronul anunță trei plecări la iarnă

Patronul roș-albaștrilor s-a declarat extrem de nemulțumit și a confirmat că va renunța la mai mulți jucători.

Înfrângerea cu 0-2 în fața lui Young Boys Berna, în etapa a doua din grupele UEFA Europa League, a stârnit furia lui Gigi Becali (67 de ani). Patronul FCSB a anunțat imediat după meci că are pe lista neagră trei jucători care vor pleca în perioada de mercato din iarnă.

Singurul nume confirmat oficial este cel al lui David Kiki (30 de ani), fundașul stânga din Benin. Becali a subliniat că acesta nu mai are loc la echipă, deși mai are contract valabil până în 2027, și că îi va plăti sumele rămase pentru a-l elibera de angajament.

Declarațiile lui Gigi Becali după FCSB – Young Boys 0-2

Patronul FCSB a avut un discurs dur: „Aștept să vină iarna, scăpăm de el. Ați înțeles? Nu poți să joci cu el! Le era frică să-l bage pe Kiki. Îi dăm banii omului, că așa trebuie să facem și scăpăm de el. Sunt 3 jucători care nu mai au ce căuta în echipă, dar nu le spun numele acum. Întăresc echipa la iarnă. Vai de capul meu! Abia aștept iarna!”

Despre fundașul lateral, Becali a adăugat: „Cum să stea Kiki în echipă? Mai e încă unul, nu-i dau numele! Sunt unul, doi, trei jucători care nu mai au loc în echipa asta! Lui Edjouma i se termină contractul la iarnă.”

Declarațiile vin în contextul în care David Kiki nu a fost folosit deloc în partida cu Young Boys, rămânând rezervă neutilizată. În tricoul FCSB, el a adunat doar 14 meciuri, fiind acoperit pe postul său de titularul Risto Radunovic.

Un alt nume menționat de patron este Malcom Edjouma (27 de ani), mijlocașul francez al cărui contract expiră în această iarnă. Deși MM Stoica și-ar dori să îi prelungească înțelegerea, Becali a transmis că acesta nu mai intră în planurile sale.

Edjouma, transferat în urmă cu aproape trei ani, a adunat 114 meciuri în tricoul roș-albaștrilor, marcând 18 goluri și oferind 8 pase decisive.

Pe lângă cei doi, un al treilea jucător urmează să fie pus pe lista de plecări, însă patronul nu a dezvăluit numele acestuia. Becali a insistat că în iarnă va aduce întăriri pentru a consolida echipa în vederea duelurilor din campionat și cupele europene.

