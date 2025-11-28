5.7 C
Gigi Becali confirmă: Charalambous și Pintilii rămân la FCSB cel puțin până la finalul sezonului

SportFotbalȘtirile zilei
Alexandru Stancu
de Alexandru Stancu
Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Gigi Becali, patronul FCSB, a pus capăt speculațiilor apărute în ultimele zile și a anunțat ferm că nu are de gând să schimbe staff-ul tehnic al echipei. Omul de afaceri a precizat că Elias Charalambous și Mihai Pintilii vor continua să conducă formația roș-albastră cel puțin până la finalul actualului sezon.

Charalambous și Pintilii rămân la FCSB

Decizia lui Becali vine pe fondul rezultatelor bune obținute de FCSB în ultimele două stagiuni, perioadă în care echipa a avut constanță și a rămas în lupta pentru trofee. Patronul clubului a subliniat că menținerea actualilor tehnicieni reprezintă o formă de recunoștință pentru munca depusă și pentru progresul înregistrat.

CITEȘTE ȘI – Decizie clară la Inter după incidentul de la Madrid! Cristi Chivu îl susține total pe Lautaro Martinez

E posibil să fie ce spuneți voi, că și-au pierdut respectul față de antrenor. Eu spun acum că e posibil și asta. Fiecare joacă după urechea lui, nu după ce zice un antrenor. Se vede, nu există un atac pozițional, o demarcare. Se vede pe teren. Asta e posibil, dar nu sunt genul de om nedrept. Dacă eu cu ei am făcut lucrurile astea și am câștigat zeci de milioane de euro cu acești antrenori, atunci hai să stăm măcar să terminăm sezonul. Nu s-a terminat încă. Poate oamenii califică echipa, poate iau campionatul, 7 puncte înjumătățite. Intrăm în play-off la 4 puncte. E posibil să se schimbe și să nu fie vorba de lipsa asta de respect. Eu sunt un om drept. Și spun așa. Eu fac echipa, eu fac schimbările, dar acum nu mai merge. Nu e așa, eu sunt vinovatul dacă e lipsa de respect. Să vedem, a declarat Gigi Becali, potrivit digisport.ro.

