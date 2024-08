După ce l-a curtat toată vara pe fostul său golgheter, Florin Tănase se întoarce la FCSB după doi ani și va fi titular în atacul echipei, conform declarațiilor lui Becali.

Patronul FCSB-ului a afirmat că înțelegerea cu Tănase va fi valabilă pentru următorii doi ani, iar fotbalistul va primi un salariu de 29.000 de euro pe lună, ceea ce înseamnă 350.000 de euro pe an.

Eu ce am făcut am făcut. Uite, acum semnează și Tănase. Semnează, gata! Acum e la semnătură. Știi care e treaba? Ei sunt vaccinați, noi nu. Puterea noastră e mai puternică decât puterea lor (n.r. Sparta Praga). Cu Tănase, i-am zis: câștig bani, câștigi bani! Deci îi dau bani din premiere, înțelegi? Asta i-am zis. Am făcut un contract ca să câștige bani. Mă calific în Liga Campionilor, îți dau ție bani, câștigi bani. Îi dau pe lună 29.000 de euro, 350.000 de euro pe an. Va avea bonusuri mari, îți dai seama, dar nu vreau să le spun. Nu trebuie să le spun. Eu nu i-am dat un salariu foarte mare ca să fie apropiat,

a declarat Gigi Becali, pentru Fanatik.