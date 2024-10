Gigi Becali a declarat că-l așteaptă pe Nicolae Stanciu la FCSB

În prezent, Stanciu joacă pentru Damac în Arabia Saudită, însă contractul său se încheie în vara lui 2025.

Becali a declarat că este dispus să-i ofere lui Stanciu orice salariu dorește pentru a-l aduce înapoi la echipă și, în plus, i-a propus rolul de jucător și antrenor secund la FCSB.

Această mutare ar marca o revenire semnificativă pentru Stanciu în fotbalul românesc, unde a avut performanțe notabile în trecut, iar oferta lui Becali evidențiază dorința puternică de a-l readuce pe mijlocașul ofensiv la echipa roș-albastră.

Oricând vrea el! Oricând! Deci Nicușor… Nicușor nu numai calificările, că în viață vezi că și Chiricheș, de ce crezi că mă port așa frumos cu el: am luat bani, 10 milioane. Pe Nicușor la fel, am luat 10 milioane pe el. Ăla oricând vrea el vine antrenor, antrenor secund, ce vrea el! Bă, dacă el vrea din iarnă jucător și antrenor secund, îl bag imediat! De ce? 10 milioane! Și nu doar 10 milioane, ci două goluri de calificare. Nu mai țin minte, cu ce echipe, cu Sparta Praga a dat lovitura aia. Deci Stanciu este al meu! E al Stelei! El oricând… Bă, nu înțelegi că Stanciu oricând vrea el doar vine și zice „Salut, am venit!”. Nu contează (n.r. – ce sumă cere). Bine, în limita în care putem să avem siguranță. Dar el oricând vrea să vină la noi e binevenit, a declarat Gigi Becali.