Gigi Becali a decis formula pentru meciul cu Steaua Roșie! FCSB merge la Belgrad cu doi închizători și mai mulți titulari odihniți

Patronul roș-albaștrilor a anunțat echipa de start pentru duelul din Europa League și spune că „face verificări” pentru campionat.

FCSB se pregătește de duelul cu Steaua Roșie Belgrad, programat joi, 27 noiembrie, în etapa a cincea din grupele Europa League. Cu doar trei puncte acumulate după patru meciuri, formația lui Elias Charalambous are șanse reduse de calificare, iar Gigi Becali a anunțat că va folosi partida de la Belgrad pentru „verificări” înaintea reluării campionatului.

Latifundiarul din Pipera a dezvăluit întreaga formulă de start și a explicat deciziile tactice care stau la baza acesteia.

Becali: „Îi joc pe amândoi ca să văd care e mai bun pentru campionat”

„O să jucăm cu Lixandru și Șut la mijloc, cu doi închizători, ca să văd care dintre ei e mai bun pentru campionat, deci fac verificări acum. Pe fund se știe echipa, nici n-ai alții. Iar în atac vor fi Miculescu, Olaru, Thiam și Bîrligea. Tănase și Cisotti vor fi odihniți, am nevoie de ei în campionat.

Alibec? Alibec o să fie titular când o să vină Șumi antrenor la noi. Ce facem acum, stăm să vorbim despre Alibec? Lasă-mă, mă! Nu vreau să vorbesc despre Alibec”, a declarat Gigi Becali pentru fanatik.ro.

Astfel, echipa anunțată de patron pentru partida cu Steaua Roșie este:

Zima – Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic – Șut, Lixandru – Miculescu, Olaru, Thiam – Bîrligea.

Portarul titular Ștefan Târnovanu este suspendat, după eliminarea din precedentul meci european, pierdut cu 1-3 în fața lui FC Basel, astfel că locul său între buturi va fi luat de slovacul Zima.

„Nu prea mă mai interesează meciul ăsta”

Becali a recunoscut că atenția sa principală nu mai este pe Europa League, mai ales după intervenția chirurgicală suferită recent la nivel cervical.

„Nu știu, nu prea mă mai interesează. Am avut și operația asta. Nu e chiar ușoară. Operație pe cervicală, C5-C6. Am plecat din spital de nebun, am semnat pe propria răspundere și am plecat, dar în mod normal se stau 5 zile la spital, neapărat o noapte.

Având și operația asta, nu chiar ușoară… Scoți un disc dintre vertebre și-ți bagă un disc din titan, un corp străin în tine. Am plecat că sunt leul leilor, dar e operație de cervicală, nu chiar așa ușor”, a spus patronul FCSB.

După egalul cu Petrolul (1-1) din campionat, FCSB se concentrează mai ales pe menținerea primei poziții în Superligă, în timp ce în Europa League a reușit o singură victorie în primele patru etape, acumulând trei puncte dintr-un total posibil de 12.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!