Gigantul Johnson & Johnson condamnat la plata a 966 de milioane de dolari într-un caz de cancer legat de pudra de talc

Un juriu din Los Angeles a decis luni seara ca Johnson & Johnson să plătească 966 de milioane de dolari familiei unei femei decedate de mezoteliom, considerând compania responsabilă pentru produsele sale de pudră de talc.

Gigantul Johnson & Johnson condamnat la plata a 966 de milioane de dolari

Mae Moore, care a murit în 2021, a dat în judecată compania în același an, susținând că produsele de pudră de talc conțineau fibre de azbest, ceea ce ar fi provocat forma rară de cancer de care suferea. Verdictul juriului prevede 16 milioane de dolari daune compensatorii și 950 de milioane de dolari daune punitive.

Deși suma totală este impresionantă, aceasta ar putea fi redusă în urma unui apel, deoarece Curtea Supremă a SUA a stabilit că daunele punitive nu trebuie să depășească, în general, de nouă ori valoarea daunelor compensatorii.

CITEȘTE ȘI – Întâlnirea Trump-Putin, fără rezultate: Rusia acuză Europa că blochează pacea în Ucraina

Reprezentanții Johnson & Johnson nu au oferit imediat un comentariu oficial. Compania a susținut în mod repetat că produsele sale sunt sigure, nu conțin azbest și nu cauzează cancer. În 2020, J&J a încetat vânzarea pudrei de talc pe piața americană, înlocuind-o cu o variantă pe bază de amidon de porumb.

Acest caz reprezintă unul dintre numeroasele procese intentate companiei, în contextul în care sute de alte litigii similare au fost aduse în instanțele americane, toate vizând legătura dintre pudra de talc și diverse tipuri de cancer.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.