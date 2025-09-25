Gigantul german Bosch va desființa 13.000 de locuri de muncă, lovitură pentru sectorul auto

Gigantul industrial german Bosch a anunțat joi că va desființa 13.000 de locuri de muncă, majoritatea în divizia auto, reprezentând cea mai recentă lovitură pentru sectorul auto aflat în dificultate din Germania, scrie AFP.

Reducerea personalului va fi realizată integral în Germania și echivalează cu aproximativ 10% din forța de muncă a Bosch în țară și cu 3% din angajații săi la nivel mondial.

Bosch a precizat că aceste disponibilizări sunt necesare pentru a realiza economii anuale de 2,5 miliarde de euro în divizia sa auto, care se confruntă cu o competiție acerbă pe prețuri în China, combinată cu o cerere slabă în Europa.

CITEȘTE ȘI – BERD taie prognoza pentru România: creștere economică de doar 0,9% în 2025

Cererea pentru produsele noastre se deplasează semnificativ către regiuni din afara Europei. Trebuie să ne orientăm acolo unde se află piețele și clienții noștri, a declarat Stefan Grosch, șeful relațiilor industriale de la Bosch.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.