Gianina van Groningen și Ionela Cozmiuc, declarații după ce au cucerit argintul

Sportivele române Ionela Cozmiuc și Gianina van Groningen, medaliate cu argint la proba de canotaj din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris, au declarat că sunt extrem de încântate de realizarea lor și mândre de rezultatul obținut.

Ionela Cozmiuc și Gianina van Groningen reacționează

Într-un interviu acordat imediat după ceremonia de premiere, Cozmiuc și van Groningen și-au exprimat bucuria și satisfacția față de medalia de argint câștigată, evidențiind că acest rezultat este o recunoaștere importantă a muncii și dedicării lor.

„A fost o cursă foarte bună, foarte grea. Am lăsat totul pe apă, de la prima până la ultima lovitură. Din păcate astăzi a fost Marea Britanie mai bună, dar noi suntem foarte fericite pentru rezultatul ăsta.

La a treia ediţie olimpică şi ultima pentru această categorie uşoară am luat argintul olimpic şi este un rezultat foarte mare pentru noi şi pentru România.

Suntem mândre de rezultatul pe care l-am obţinut, pentru că am dat tot, nu am lăsat nicio rezervă, nicio fărâmă de energie acolo. Şi chiar sunt mândră de ceea ce am reuşit să facem.

Cursele olimpice sunt strălucitoare şi grele ca medalia. După o cursă foarte grea de 2000, da suntem cât se poate de bine. Am fost bine, ne-am simţit în formă. Am fost pregătite, dar acum clar suntem obosite. Ne ia răul pe fiecare pe rând.

Aşteptăm să ne revenim, să se termine tot şi să mergem în cameră, să vedem totul la rece, pentru că acum totul este foarte cald. Nici nu ştiu cine a venit pe locurile 3, 4, 5, 6. Trebuie să ne liniştim puţin şi fizicul şi psihicul”, a spus Gianina vn Groningen, potrivit COSR.

