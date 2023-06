Gheorghe Bosînceanu, milionarul care vrea moștenirea lui Dan Adamescu, livrator de petrol pentru Rusia

Gheorghe Bosînceanu, despre a cărui fapte corupte România Liberă a scris încă din anul 2007 și până de curând, relatând despre atacul asupra omului de afaceri pro Nato și UE, Dan Adamescu, lovește din nou. De data aceasta, o investigație europeană comună formată din Investigate Europe și Reporters United, a dezvăluit cum milionarul face de râs România, încălcând embargoul impus Rusiei.

Jurnaliștii de la context.ro au luat urma dezvăluirilor investigației internaționale și au descoperit că srl-ul românesc aparținea lui Bosînceanu.

Iată ce scriu jurnaliștii:

”Un om de afaceri român a transportat anul trecut, în plin război în Ucraina, petrol rusesc pe mare. Ascuns în spatele unui păienjeniș de firme, Gheorghe Bosînceanu controlează o flotă petrolieră construită la Constanța. Omul de afaceri, care stă la Monaco, a pus mâna pe Șantierul Naval din port după o privatizare controversată parafată în mandatul lui Adrian Năstase.”

Implicarea lui Bosînceanu

”Una dintre companiile implicate în transportul de petrol rusesc este un SRL din România, Histria Shipmanagement. În acte, firma este deținută de Victorița Bosînceanu și de un offshore din Cipru, AGI-Argonaut Global Investments Limited, dar în spatele companiei cipriote se află Gheorghe Bosînceanu. Opt nave Histria au transportat anul trecut petrol rusesc, în principal către UE și Turcia. Capacitatea totală a celor 22 de curse se apropie de un milion de tone.”

Labirint de firme

”Teoretic, o navă trebuie “înmatriculată” în registrul naval din țara proprietarului. Însă în unele state funcționează așa numitele „registre deschise”, care permit înregistrarea navelor fără ca proprietarii lor să aibă legături reale cu statul respectiv. Fiecare vas e deținut scriptic de o companie paravan, în spatele căreia se ascunde beneficiarul real. Aceste vase navighează sub așa numitele pavilioane naționale de conveniență. Așa se face că 40% din capacitatea mondială de transport maritim e reprezentată de nave înregistrate în state ca Panama, Liberia și Insulele Marshall.”

”În registrele navale ale acestor țări figurează și navele Histria, implicate în transportul de petrol rusesc: șase dintre ele navighează sub pavilion liberian, una sub pavilion maltez și una sub steagul Insulelor Marshall. Toate companiile care dețin petrolierele Histria sunt însă entități afiliate Șantierului Naval Constanța și au un asociat comun: Histria Shipmanagement, adică Gheorghe Bosînceanu. SRL-ul din Constanța este asociat majoritar în fiecare dintre companiile paravan înregistrate în jurisdicții maritime permisive, conform datelor agregate de Context.ro cu ajutorul platformei DATACROS.”

Despre Gheorghe Bosînceanu

România Liberă a arătat cum familia Bosînceanu, reprezentată de avocatul Matei Șovărel, hărțuiește instanțele pentru condamnarea omului de afaceri Dan Adamescu decedat, în condiții suspecte, în mâinile Administrației Naționale a Penitenciarelor aflată în subordinea Ministerului Justiției.

”Frații Bosînceanu, împreună cu un avocat de nișă Matei Șovărel și un lichidator „misterios” Silvan Găvenea, au convins în data de 07.12.2017,cu majoritate de 61,44%, 11 creditori mici cu creanțe cuprinse între 0,03% – 6,98 % și un creditor mare de 17,89% versus 38,55% (BRD și Astra Asigurări prin KPMG Restructuring SRL) să le predea „Conducerea” S.C. Sigur Industrial Construct SRL.

De atunci și până acum, Președintele „Coaliției Creditorilor” adică Histria Internațional SRL a familiei Bosînceanu, Șovărel și Lichidatorul Judiciar Silvan Găvenea, nu au recuperat un leu, totul lăsat în „așteptare” parcă pentru un nou Stăpân.” Scria RL în anul 2019.

După dezvăluirile RL, creditorul Găvenea a reușit să recupereze și să îndestuleze creditorii, însă cu toate acestea, familia Bosînceanu trage în continuare sfori în instanțe, nemulțumindu-se cu un verdict corect, ci căutând acel verdict care să-i îndestuleze buzunarele cu business-urile lăsate în urmă de prosperul om de afaceri, Dan Adamescu.

Între timp, așa cum RL a relatat deja despre familia Bosînceanu, aceasta rămâne în continuare mai presus de lege. Apogeul, iată, a venit prin umplerea vistieriei rusești cu ajutorul navelor sale construite pe pământ românesc. În aprilie 2022, navelor rusești li s-a interzis accesul în porturile europene prin decizie la nivelul Uniunii Europene. Însă navele înregistrate în UE pot totuși să transporte petrolul rusesc.

România Liberă va reveni pe acest subiect.