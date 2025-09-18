Ghazi Hamad, unul dintre principalii lideri ai Hamas, a apărut miercuri seara pentru un interviu în direct la televiziunea qatareză Al Jazeera, devenind primul oficial de rang înalt al mișcării islamiste palestiniene care a reapărut de la atacul israelian asupra Doha pe 9 septembrie, notează AFP.

În acest interviu, acordat din capitala Qatarului, potrivit canalului, Hamad, cu un drapel palestinian și unul al Hamas ca fundal, a oferit versiunea sa despre atacul din care a supraviețuit.

În acea zi, ‘eram în reuniune, delegația de negociatori și câțiva dintre frații noștri (din Hamas) și începusem să studiem propunerea americană’ de armistițiu în Gaza, a spus el.

Liderii Hamas vizați de 12 rachete într-un minut

‘Mai puțin de o oră mai târziu am auzit zgomotul unui bombardament puternic’ și ‘am plecat repede pentru că știam fără umbră de îndoială că era un atac israelian țintit’.

‘Rachetele au căzut una după alta, fără pauză: aproximativ 12 rachete în mai puțin de un minut’, a mai declarat Hamad. ‘Allah ne-a destinat să supraviețuim acestei agresiuni perfide împotriva noastră și a Qatarului’, a subliniat el.

Potrivit unor surse apropiate Hamas, alți cinci lideri ai mișcării se aflau împreună cu Hamad la Doha, în clădirea vizată de Israel în momentul atacului: Khalil al-Hayya, negociator-șef, Khaled Meshaal, fost număr unu, și Zaher Jabarin, șeful pentru Cisiordania, precum și Basem Naim și Taher al-Nunu, membri ai biroului politic.

Un fiu al Hayya a fost ucis în atacul israelian, iar Hamas a susținut de atunci că acesta este în viață, fără a oferi nicio dovadă.

