Gest scandalos la Montpellier! Mary Fowler a fost umilită cu banane în loc de flori

Mary Fowler a povestit un episod cu tentă rasistă trăit la ultimul meci pe teren propriu în perioada petrecută în Franța.

Mary Fowler, internațională australiană și actuală jucătoare la Manchester City, a dezvăluit un moment profund neplăcut din perioada în care evolua la Montpellier, între 2020 și 2022. La finalul ultimului meci pe teren propriu, când majoritatea fotbalistelor primeau flori, ea și coechipiera sa olandeză Ashleigh Weerden au primit banane din partea unei alte jucătoare, un gest perceput imediat ca rasist.

Cele două au aflat inițial că nu se numără printre jucătoarele care primiseră buchete, fără să înțeleagă motivul. Situația s-a clarificat în vestiar, unde o parte dintre colegele lor au tratat momentul cu amuzament, intensificând disconfortul creat.

„Apoi, când am revenit la vestiar, unele din coechipierele noastre se întrebau de ce noi nu am primit flori. Noi am ridicat din umeri, perplexe fiind. Unele dintre fete au găsit asta foarte amuzant, iar apoi una dintre jucătoare a venit şi ne-a dat banane, mie şi prietenei mele, spunând: ‘Ţine, ia-le’. A fost cireaşa de pe tort”, a declarat Mary Fowler.

„Este ceva ce nu poți uita” – reacția australiencei după incident

Fowler a explicat că a discutat ulterior cu Ashleigh Weerden despre semnificația gestului, cu atât mai mult cu cât doar două dintre cele șase jucătoare de culoare ale echipei au primit banane. Pentru ea, diferențierea a fost clară și dureroasă.

„Să nu primeşti flori, este un lucru, dar atât timp cât două din cele şase fete de culoare ale echipei au primit banane, este ceva ce nu poţi uita”, a spus sportiva.

Australianca a relatat și alte dificultăți în cei doi ani petrecuți la Montpellier, afirmând că atmosfera a afectat-o profund și că a luat în calcul inclusiv să se retragă din fotbal. Ea a mărturisit și un episod medical tratat superficial de stafful clubului, în ciuda durerilor în piept pe care le semnalase.

„Medicul clubului mi-a făcut un control de cinci minute, mi-a prescris antiinflamatoare şi mi-a spus că pot continua să joc. Nu a fost exact controlul la care speram”, a adăugat Fowler.

Relatarea ei readuce în discuție probleme sensibile precum rasismul, lipsa de sprijin și neglijența medicală din unele cluburi, subliniind dificultățile prin care trec sportivele tinere în ligile europene.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!