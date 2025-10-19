Majoritatea cetățenilor germani se opun ideii de a organiza o lotterie pentru recrutarea în armată, conform unui sondaj realizat de institutul INSA pentru ediția de duminică a ziarului Bild.

Potrivit rezultatelor, 60% dintre respondenții germani consideră greșit să fie folosit un sistem de loterie pentru a decide cine trebuie recrutat, în timp ce aproximativ 20% sunt de acord cu această metodă.

Alte 11% au spus că nu îi interesează subiectul, iar 8% nu au oferit un răspuns.

Motivația guvernului german

Cancelarul Friedrich Merz intenționează să reinstituie o formă de serviciu militar, suspendată în 2011, pentru a răspunde amenințării crescânde din partea Rusiei și pentru a consolida armata germană, în conformitate cu obiectivele NATO.

Voluntariat versus recrutare obligatorie

Ministrul apărării, Boris Pistorius, a subliniat pentru Bild că decizia privind modul de creștere a efectivului armatei nu depinde de Parlament.

El a precizat că participarea voluntară ar trebui să rămână modelul principal atâta timp cât este posibil.

Potrivit ministrului, orice recrutare la scară largă ar fi atent urmărită la Kremlin, constituind astfel un instrument de descurajare împotriva Rusiei.

